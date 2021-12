Salão do Livro do Piauí inicia nesta segunda (13); confira a programação

O Salão do Livro do Piauí (Salipi) 2021, um dos maiores eventos culturais do Estado, inicia suas atividades nesta segunda-feira (13). A edição deste ano será dupla e homenageará os escritores piauienses Graça Vilhena e Climério Ferreira. O Salipi é organizado pela Fundação Quixote e pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e acontece de 13 a 19 de dezembro, no Espaço Rosa dos Ventos, na UFPI.



“Onde houver trevas, que eu leve livros”. Esse é o tema do Salão do Livro do Piauí 2021, o Salipi, maior evento cultural do Piauí, que está de volta depois de uma pequena pausa, devido à pandemia de Covid-19. Para este ano, terá formato híbrido recheado de Talk Show, palestras de forma presencial e virtual. A programação inclui ainda atrações culturais locais e nacionais que serão divulgados nos próximos dias. Para participar das palestras e demais atividades, é necessário fazer as inscrições no site do Salipi . Confira a programação Seminário Língua Viva 13 de dezembro

19h - 21h: Lançamento e Sessão de autógrafos do livro: “Os gatos quando os dias passam”

Palestrante: Thiago E 14 de dezembro

19h - 21h: ACREDITAR É ATRAIR – o que você precisa ter em mente para não sobrecarregar o coração

Palestrante: Fabrício Carpinejar (RS) 15 de dezembro

19h - 21h: O teatro, a escrita e o silêncio: uma conversa sobre processos criativos.

Palestrante: Aline Bei (SP) 16 de dezembro

19h - 21h: Formação do escritor brasileiro.

Palestrante: Socorro Acioli (CE) 17 de dezembro

19h - 21h: Zeca Baleiro e Salgado Maranhão: Conversa com Música

Palestrantes: Zeca Baleiro (SP/MA) 18 de dezembro

19h - 21h: Semana de 22: antes do começo, depois do fim.

Palestrantes: José de Nicola (SP) e Lucas de Nicola (SP) 19 de dezembro

19h - 21h: Uma conversa sobre Bom Dia, Verônica, e outras histórias.

Palestrante: Raphael Montes (RJ)

Shows 13 de dezembro

21h – Show com a Banda Validuaté 14 de dezembro

21h – Show com Vavá Ribeiro 15 de dezembro

21h – Show com Hugo dos Santos

16 de dezembro

21h – Show com Ravel Rodrigues 17 de dezembro

21h – Show com Zeca Baleiro 18 de dezembro

21h – Show com Os The Pé Inchados 19 de dezembro

21h – Show de encerramento com o Melhor de Três

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no