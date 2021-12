Saidinha de Natal: Piauí vai liberar 387 presos a partir desta quinta (23)

A Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Piauí autorizou a saída de 387 presos do sistema penitenciário do estado para Natal e Réveillon. Os detentos ganham às ruas nesta quinta-feira (23) e na sexta-feira (25) e permanecem em liberdade provisória durante para as celebrações de final de ano.

Leia também: Secretaria de Justiça faz operação para evitar rebeliões e fugas em presídios do Piauí

O secretário de Justiça do Piauí, Carlos Edilson, explicou que uma parte dos detentos que ganharam a saída temporária já sairão nesta quinta, enquanto os demais beneficiados com a decisão judicial deixam os penitenciarias na véspera do Natal. Os presos deverão retornar ao sistema penal entre os dias 3 e 4 de janeiro de 2022.

A quantidade de presos que ganharão liberdade nesse final de ano é menor que a registrada na saída do Dia dos Pais, quando 473 presos saíram às ruas.

As saidinhas estão fundamentados na Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84) e nos princípios nela estabelecidos. Geralmente ocorrem em datas comemorativas específicas, tais como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para confraternização e visita aos familiares. O benefício visa à ressocialização de presos que cumprem pena em regime semiaberto.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no