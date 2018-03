Saída de Teresina fica congestionada no início do feriadão prolongado

Quem pretende sair de Teresina com destino ao interior do Piauí deve ficar atento aos pontos de congestionamento nas principais saídas da capital. Na tarde desta quinta-feira (29), início do feriadão prolongado da Semana Santa, os motoristas que pretendem ir para a região norte do estado estão sendo surpreendidos com um congestionamento que se forma na BR-343, na região da Ladeira do Uruguai, zona norte de Teresina.



No local, por causa do intenso fluxo de veículos, o tráfego está lento e já provoca congestionamento. Para a microempresária Dalva Siqueira, que viaja com a família para Esperantina, o fluxo de veículos aumentou em relação ao ano passado. “Eu acho que aumentou sim, mas infelizmente não pude sair mais cedo por causa do trabalho”, lamenta a empresária.

BR-343, na região da Ladeira do Uruguai, zona norte de Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



Já para o conferente Wescley da Silva Lopes, que pegou a estrada para ir para a cidade de Campo Maior, a impressão é de que esse ano o número de carros indo para a região Norte diminuiu. “No ano passado o congestionamento ia até a rotatória, eu lembro porque tive muita dificuldade para chegar até esse ponto (em frente à Rodoviária da Ladeira do Uruguai), então acho que diminuiu”, relata.

De acordo com a PRF, não há como afirmar os principais pontos de lentidão no tráfego, porque o fluxo de carros saindo da capital dependerá do dia e da hora. No entanto, para o inspetor Barros Filho, a falta de rodovias duplicadas aumenta o potencial de congestionamento, especialmente nos feriados prolongados, por conta do aumento do fluxo de veículos.

A PRF alerta os motoristas para os pontos críticos nas rodovias para quem vai para o litoral, são eles: entrada do Rodoanel até 1 km depois da Penitenciária Major César; descida da ladeira da torre da Embratel, entre Teresina e Altos; Entre Altos e Campo Maior, curva da Lagoa do Jacaré, depois da Churrascaria Carneiro na Brasa, antes da reta que leva à curva da Raposa; cerca de 8 km antes de Buriti dos Lopes.

Além da atenção redobrada nesses trechos, é importante que os motoristas fiquem atentos às placas de sinalização e ao limite de velocidade para evitar acidentes.

Ônibus

O aumento no fluxo de veículos de passeio na Semana Santa deste ano foi negativo para as empresas que fazem transporte de passageiros da capital para o interior do estado do Piauí, é o que conta o bilheteiro Josué Pereira, que trabalha vendendo passagens na Ladeira do Uruguai. Segundo ele, a venda de passagens nesse período caiu em torno de 50% em relação aos anos anteriores.

"Caiu muito e tenho certeza que essa venda caiu por causa das pessoas que estão fazendo transporte ilegal de passageiros. Hoje em dia as pessoas não querem mais viajar de ônibus, todo mundo tem um carro e quem não tem vai de carona com quem tem", diz ele. Apesar da pouca demanda, as empresas disponibilizaram ônibus extras para quem pretende curtir o feriado no interior. "Antes a gente colocava quatro ou cinco ônibus extras, hoje só colocamos dois", lamenta o vendedor.

Na Ladeira do Uruguai, vários passageiros ficaram aglomerados nas paradas em meio à chuva esperando ônibus para irem para os seus destinos. Superlotados, alguns ônibus não pararam para pegar mais passageiros. Na rodoviária é possível pegar transporte para cidades como Barras, Batalha, Luzilândia, Esperantina, Campo Maior e Altos.

