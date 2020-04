Durante a pandemia Organização Mundial da Saúde (OMS) já definiu algumas recomendações para prevenir a contaminação do novo coronavírus. Mas é preciso ficar atento também aos hábitos comuns como a hora do banho, onde pode haver o contagio.



A médica dermatologista Larissa Aragão explica que em alguns ambientes contaminados contêm partículas de virus ou virus inteiro em suspensão no ar. E esse virus pode se depositar na roupa, cabelo, pele, rosto e durante o banho pode haver uma contaminação.



Saiba como se prevenir no banho para evitar contaminação do Covid-19 . Reprodução



"A dica é nunca comece jogando água pura em abundância nos cabelos e rosto, por que se houver algum virus vivo ele pode ser arrastado com água e penetrar nos orifícios, olhos, nariz e boca", diz Larissa Aragão.

Larissa descreve que é preciso sempre começar lavando as mãos, assim terá mais segurança de pegar no rosto. Depois lave os cabelos ou cabeça e o rosto com o shampoo e o sabonete, fazendo movimentos delicados de espuma com pouca água.

"Após esse processo deixa a espuma agir por 20 segundos esse é um período de segurança para que a ação do sulfactante consiga eliminar o virus, e, enfim jogue água em abundância e termina o banho com mais segurança", conclui.

Sandy Swamy