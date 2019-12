Sabor do Dia: descubra o sabor do verdadeiro Natal

Qual o significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal é o amor. No Evangelho de João, podemos encontrar essa resposta de forma muito clara. O evangelista destaca "porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através dele." O verdadeiro significado do Natal é a celebração deste incrível ato de amor.



E para coroar a celebração, que tal colocar em evidência os dons para fazer gostosuras? Aqui algumas receitas que aprecio sempre. Feliz Natal para todos.

Peru assado

Ingredientes: 1 peru inteiro (cerca de 8 Kg), 1/2 xícara de manteiga sem sal, amolecida, sal e pimenta do reino a gosto, 1 litro de caldo de peru, 8 xícaras de recheio preparado.

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 180º C. Coloque o rack na posição mais baixa do forno. Retire o pescoço e coloque o peru, com o peito para cima, na assadeira. Encha a cavidade do corpo com o recheio. Esfregue a pele com a manteiga amolecida e tempere com sal e pimenta. Envolva a ave em papel alumínio. Despeje 2 xícaras de caldo de peru no fundo da assadeira e leve ao forno. Regue a ave de 30 em 30 minutos com os sucos no fundo da assadeira. Sempre que o caldo evaporar, adicione mais um pouco para umedecer a carne. Remova a folha de alumínio após 2 1/2 horas. Asse até a carne ficar macia e a pele dourada, cerca de 4 horas. Ao retirar do forno, transfira o peru para uma travessa grande e deixe descansar por pelo menos 20 a 30 minutos antes de cortar.



Recheio de peru

Ingredientes:1 xícara de passas, 1 1/2 xícaras de licor de laranja, 1/2 xícara de manteiga sem sal, 2 xícaras de aipo picado, 1 cebola grande picada, 400g de lingüiça picante, 400 g de mistura de recheio de pão seco temperado com ervas, 1 xícara de nozes picadas, 4 maçãs descascadas, sem caroço e picadas, 1/2 xícara de manteiga sem sal, derretida, 2 xícaras de caldo de galinha, 4 colheres de chá de cebolinha fresca picada, Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo: Coloque as passas em uma panela pequena e cubra com 1 xícara de licor. Deixe ferver, retire do fogo e reserve. Em uma frigideira grande, derreta 1/2 xícara de manteiga em fogo médio. Refogue o aipo e a cebola na manteiga por 10 minutos. Transfira para uma tigela grande. Na mesma frigideira, cozinhe a lingüiça em fogo médio-alto até desintegrar e dourar uniformemente. Retire do fogo, escorra e reserve. Combine a mistura de linguiça e recheio com a mistura de aipo e cebola. Misture as passas e licor, nozes e maçãs. Adicione a manteiga derretida, o caldo de galinha e 1/2 xícara de licor de laranja; o recheio deve estar totalmente umedecido. Tempere com cebolinha, sal e pimenta.

Rabanadas com canela

Rabanada rápida

Ingredientes: 3 ovos batidos,2 colheres de chá de açúcar branco, 1 colher de chá de leite,1 colher de chá de canela em pó, 1/4 colher de chá de sal, 6 fatias de pão.

Modo de preparo: Misture os ovos batidos, açúcar, leite, canela e sal em uma tigela grande e rasa. Mergulhe as fatias de pão na mistura de ovos para cobrir. Aqueça uma frigideira em fogo médio. Asse o pão na frigideira quente até dourar completamente, cerca de 2 a 3 minutos de cada lado.



Bolo de Natal

Ingredientes: 2 1/4 xícaras de farinha de trigo, 1/4 xícara de amido de milho, 1 1/2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1/2 colher de chá de sal, ½ xícara de óleo vegetal, 7 gemas grandes, 3/4 xícara de suco de laranja fresco, 2 colheres de sopa de raspas de laranja, 2 colheres de chá de baunilha, 9 claras de ovos grandes, 1/4 xícara de água.

Modo de preparo: Em uma tigela grande, peneire a farinha, o amido de milho, ¾ do açúcar, o fermento e o sal. Em uma tigela misture o óleo, as gemas, o suco de laranja, a água, as raspas e a baunilha e bata com a mistura dos ingredientes secos, mexendo até que a massa esteja macia. Na tigela grande de uma batedeira elétrica, bata as claras com uma pitada de sal até que fiquem espumosas e se mantenham os picos duros. Adicione o restante de açúcar, um pouco de cada vez, e bata as claras até que eles mantenham picos brilhantes duros.



Misture as duas partes suavemente. Coloque em forma própria. Asse a 170° por 40 minutos. Desenforme depois de frio. Decore com criatividade





