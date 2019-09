Rua Passatempo, na zona Sul, será mão dupla a partir de hoje

A partir desta quarta (11), a Rua Passatempo, na zona Sul de Teresina, passa a ter sentido duplo no trecho entre a Avenida Higino Cunha e Rua São Raimundo. Com a mudança, a expectativa é que a área tenha uma melhora no ordenamento do fluxo dos veículos na região.



De acordo com o diretor de Trânsito e Sistema Viário da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), José Falcão, após as medidas tomadas na zona Sul, o acesso dos veículos à Avenida Higino Cunha será facilitado. “Uma nova sinalização foi colocada na via e, nesses primeiros dias de mudança, os agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores”, disse.



Falcão ressalta que, com o crescimento da frota de veículos e com o surgimento de novos polos geradores de tráfego, as intervenções estão cada dia mais necessárias. “É importante que os condutores observem a sinalização e as novas rotas que estão sendo criadas com as mudanças. A cidade cresceu e com ela a frota de veículos, por isso existe essa necessidade constante de medidas para organizar e garantir a circulação com segurança das pessoas e dos veículos”, acrescenta.

