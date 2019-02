Rota do Carcará estimula divulgação científica e visitação do Piauí

A área do jornalismo de turismo e viagens vem sendo bastante explorada em blogs e nas redes sociais. Pessoas que realizam viagens e compartilham os detalhes, imagens e informações sobre os mais variados destinos, no Brasil e no exterior, estão ganhando cada vez mais espaço. No entanto, ainda há deficiências na área.



Essa é a avaliação do jornalista e bancário Nícolas Barbosa. Ele conta que começou a perceber a defasagem na área de jornalismo de turismo no Piauí, que, para ele, era um setor com algumas deficiências no que diz respeito ao conteúdo e à própria divulgação. Em uma parceria com a também jornalista Marta Alencar, eles começaram um site voltado para a divulgação do potencial turístico dos estados do Piauí, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Bahia, o site Rota do Carcará, que compreende pontos relacionados à origem das Américas.

“Eu comecei escrevendo em alguns blogs, portais da cidade, mas, ao mesmo tempo, estudando como era esse potencial do Piauí, casos semelhantes que tinham em outros locais do mundo, pra saber como a gente trabalharia melhor a divulgação e foi aí que chegamos na Rota do Carcará”, explica Nícolas.

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo em novembro do ano passado, o setor hoteleiro no Nordeste também está bastante otimista e com planos de investir na área. De acordo com o órgão, os hoteleiros “apostam também no crescimento da demanda pelo destino onde estão localizados seus empreendimentos e no aumento dos gastos do turista”.

Para o futuro breve, a dupla empreendedora pretende produzir uma revista especializada no setor turístico. A ideia é encaminhar a revista para outros estados. “Nós já fizemos uma coleta de agências [que possam se interessar], que seja mais adequada ao tipo de atrativo que a gente oferece”, esclarece.





Conhecendo a Rota do Carcará

Além dos estudos teóricos e pesquisas junto a entidades do setor turístico, Nícolas também percorreu a Rota do Carcará para conhecer os destinos que seriam abordados no site. Assim, se os jornalistas visitaram um local que têm bons atrativos, mas não oferece serviços de qualidade, o leitor do site também ficará sabendo.



“Em março, eu rodei quase 2 mil quilômetros de carro, fui em todos esses roteiros. Daqui, eu fui conhecendo os atrativos, como também os guias, secretários de Turismo, hotéis e restaurantes, que é pra gente oferecer um conteúdo que realmente foi testado e aprovado”, assinala.

Nícolas destaca ainda que muitas pessoas falam da Serra da Capivara, mas são poucas aquelas que conhecem o local de fato. “É importante que a gente vá conhecer de verdade, porque é completamente diferente do que você vê nas fotos a sensação de estar ali”, diz.

Outro local que ele destaca na Rota são o Cariri, que compreende Juazeiro do Norte e Crato. Enquanto a Serra da Capivara é o local de origem do homem americano, o Cariri é a origem do continente americano e conta com o Geopark, um local de preservação com chancela da Unesco. No local, que fica em Araripe, pode ser feito turismo histórico e de aventura. Perto dali está o Parque Asa Branca, em Exu (PE), a cidade natal de Luiz Gonzaga.





Informações online

O site rotadocarcara.com.br conta com um menu variado de informações: o que fazer, onde ir, como chegar e listas de serviços turísticos em cada destino, que compreende os receptivos (agências e guias) e linhas de ônibus.

O trajeto percorrido e abordado no material que o site traz contempla a Rota Natureza, a Rota Cultural, Rota Moderna e Rota Patrimônio. Nícolas conta que muita gente até propõe que eles ofereçam outros serviços, mas o foco da dupla no momento é a divulgação desses locais.

“Sou da opinião de que a gente tem muito conteúdo produzido sobre atrativos turísticos do Piauí. Por exemplo, Serra da Capivara quase todo ano sai matéria nacional, às vezes internacional. Delta do Parnaíba a mesma coisa. Mas a gente não tinha um local na internet; tinha essa deficiência onde o turista pode se informar como chegar nos destinos. Ao invés de esperar que [a iniciativa] viesse do poder público, fizemos o nosso”, reforça.

O site também divide o mapa geográfico dos locais e traz informações sobre voos para chegar até o destino.





Virgiane PassosAnanda Oliveira