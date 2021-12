Rodovia que rompeu em Uruçuí, após cheia, é liberada para veículos

O Governo do Estado liberou, na tarde desta quinta (30), o trecho da PI-247, entre os municípios de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, para tráfego de veículos de passeio. A pista rompeu após fortes chuvas que castigam o Território Tabuleiros do Alto Parnaíba desde o início da semana.

A reabertura da rodovia foi antecipada por conta do ritmo acelerado das obras. Os técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI) e da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) que acompanham a operação avaliam a possibilidade de liberar a passagem de veículos pesados nas próximas horas.

A PI-247 é importante via para logística do agronegócio piauiense. “O tempo colaborou bastante e as águas baixaram ainda mais. Temos equipamentos bons e em número suficiente para atender a demanda. Ainda não é uma estrutura ideal mas garante segurança à população que precisa se deslocar e principalmente aos veículos que ajudam a escoar nossa produção”, declara José Augusto Nunes, secretário da Sedec.

De acordo com o Consultor de Engenharia do DER-PI, Severo Eulálio, as equipes permanecem no local para finalizar o acabamento da pista. “Ainda devemos executar algumas etapas, como alargamento da pista, compactação e nivelamento. Mas sempre buscando o melhoramento e o monitoramento durante as chuvas desse trecho importante para região dos Cerrados”, explica Eulálio.

Com os impactos das cheias dos rios Parnaíba e Uruçuí Preto, o governador Wellington Dias determinou esforços concentrados na região por meio de comitiva formada por órgãos estaduais nas áreas social e de infraestrutura. Além disso, o chefe do executivo decretou emergência em 12 cidades do território por 90 dias com o intuito de garantir assistência às famílias e recursos para as áreas atingidas.

