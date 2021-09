Rodovia que liga Delta do Parnaíba à Jericoacoara ganhará revitalização

A BR 402, que liga o Delta do Parnaíba à Jericoacoara, ganhará obra de revitalização, anunciou o senador Elmano Férrer (Progressista) na tarde desta quarta-feira (01). As obras incluem a melhoria em 80 quilômetros de asfalto, divididos em dois trechos, e ainda alargamento e reabilitação de pontes.

Elmano Férrer explicou que a obra é acontece através do Ministério da Infraestrutura e será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit). A revitalização da estrada foi está orçada em R$ 3,8 milhões, enquanto o alargamento de três pontes nas travessias do rio da Várzea e dos rios Camurupim e Ubatuba custará R$ 9 milhões.

“A revitalização desta via, nas proximidades do Delta do Parnaíba e de praias badaladas, como Barra Grande, é essencial para fortalecer o turismo em nosso estado”, afirmou o senador. A BR-402 que une os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará, na “Rota das Emoções”.

A BR-402 tem 703,5 quilômetros de extensão, sendo que quase 100 quilômetros cortam o estado do Piauí. A rodovia inicia na cidade de Bacabeira, no Maranhão, e se estende até Umirim, no Ceará. Boa parte do roteiro turístico chamado de “Rota das Emoções”, com cerca de 500 quilômetros, é percorrido pela BR-402.

