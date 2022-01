Rodovia da Morte: Ônibus tomba na BR-135 e deixa uma criança morta e nove feridos

Uma criança morreu e nove pessoas ficaram feridas após o tombamento de um ônibus na BR135, em Colônia do Gurgueia, na região sul do estado. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta (12) e informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal apontam que o veículo tombou após sair da pista enquanto trafegava pela rodovia federal. Informações preliminares dão conta de que o veículo vinha de São Paulo com destino a Fortaleza.



O veículo de transporte de passageiros (ônibus), trafegava por volta de 04h quando por volta do quilômetro 237 da rodovia saiu da pista, seguido por um tombamento, o condutor ainda não foi identificado. No momento do acidente havia aproximadamente dez pessoas. A PRF confirmou o óbito de uma criança, ainda não identificada. Todos os feridos foram removidos para o hospital municipal de Colônia. A Polícia Civil foi acionada e realiza uma perícia no local do acidente.

FOTO: Reprodução Watsapp

