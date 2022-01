Rodovia da Morte: Caminhão tomba na 135 e motorista fica em estado grave

Mais um grave acidente ocorreu na noite do último sábado na Br-135 na cidade de Bertolínia, região metropolitana de Floriano. Um caminhão que transportava Biodiesel tombou na pista e o motorista, um senhor de 51 anos, foi encaminhado em estado grave para o hospital Tibério Nunes, em Floriano.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 22h o caminhão que trafegava no sentido Manoel Emídio/Bertolínia perdeu o controle ao realizar uma curva fechada, saiu da pista e tombou, levando ao derramamento da carga de Biodiesel na pista. Os policiais estiveram no local do acidente e, com base nos vestígios, constataram que o fator principal do acidente foi a reação tardia/ineficiente do condutor ao realizar a manobra de curva.

Corpo de Bombeiros, IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente foram informados sobre o acidente e derramamento da carga.

FOTO: Divulgação/PRF

