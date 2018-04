As fortes chuvas que têm caído em todo o Estado do Piauí trouxeram sérias consequências para os moradores da cidade de Campo Maior, localizada a cerca de 85 km de Teresina. De acordo com a Defesa Civil Municipal, 570 famílias tiveram suas casas alagadas. Destas, 70 foram removidas e estão em abrigos provisórios disponibilizados pela Prefeitura do município. Já outras se recusam a deixarem as suas residências.



Por causa do alto volume de chuvas nos últimos dias, os cinco rios (Longá, Jenipapo, Surubim, Titara e Fundo), riachos e açudes da cidade transbordaram e alagaram bairros inteiros. A reportagem do O DIA teve acesso a imagens aéreas da cidade que mostram quatro bairros completamente alagados, são eles os bairros Matadouro, Cariri, Califórnia e Flores.

Segundo o prefeito da cidade, José de Ribamar Carvalho conhecido como Ribinha, a preocupação é crescente. “A cada momento aumenta o volume d’água nos nossos rios. Estamos preocupados porque os índices crescem a todo momento. Inclusive já houve risco de rompimento em alguns açudes da região”, alertou o prefeito.

Rios transbordam e 13 bairros ficam alagados na cidade de Campo Maior. (Foto: ASCOM/Prefeitura de Campo Maior)



De acordo com a Prefeitura de Campo Maior, a retirada das famílias de áreas alagadas está sendo feita gradativamente pela Defesa Civil da cidade em parceria com todas as secretarias municipais. Os moradores que não tem para onde ir estão sendo abrigados em escolas e igrejas, enquanto outros estão sendo acolhidos em casas de familiares.

Volume de chuvas

Este ano, o mês com maior registro de chuva em Campo Maior foi fevereiro, com 475 milímetros. Contudo, somente nos primeiros 12 dias do mês de abril, a cidade já registrou 425 milímetros de chuva, o que representa a soma da chuva registrada durantes os meses de janeiro (230 mm) e março (200 mm). A previsão é de que esse número suba ainda mais até o final deste mês.

Ajuda

A Prefeitura informou que entrará com um pedido de ajuda ao Governo do Estado para que a Defesa Civil Estadual possa auxiliar nas ações que estão sendo desenvolvidas no município para diminuir os prejuízos.

