Rio Poti reduz mais 2 metros em um dia e sai da cota de atenção

Esta segunda amanheceu com uma notícia animadora para os teresinenses que estão sofrendo por conta da cheia dos rios que cortam a Capital. O Rio Poti, que chegou a transbordar no último sábado (06) já reduziu 2,29 metros em um período de 24 horas, tendo baixado, seu nível, de 9,92 metros na manhã deste domingo (07) para 7,63 metros na manhã de hoje (08). Com isso, o rio saiu da cota de alerta e da cota de atenção para risco de inundação. Neste final de semana, o nível do rio também já havia diminuído em quase dois metros.



Na última sexta-feira (05), as águas do Rio Poti ultrapassaram os 10 metros de altura, tendo transbordado em alguns pontos da Água da Mineral, Vila Verde, Vila Beira Rio e Vila Mandacaru. A Prefeitura de Teresina monitora 12 áreas consideradas de risco e pelo menos 230 famílias atingidas pelos alagamentos já foram retiradas de suas casas na Capital. Com a diminuição do nível do rio, algumas regiões, a exemplo da Curva São Paulo – onde barracas ficaram completamente alagadas – já começam a serem limpas.

Um dos fatores que contribuiu para a redução no nível do Rio Poti foi a diminuição das chuvas nas últimas 24 horas em Teresina. De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico Nacional (CPRM), não houve acumulado de precipitação sobre as águas do rio no último dia e o acumulado do final de semana não passa de 11,4 milímetros. Ainda segundo o CPRM, foram verificados também pequenos volumes de chuva no Rio Poti em Castelo do Piauí e Prata.



O Rio Poti continua reduzindo o nível de suas águas - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Parnaíba reduz em Teresina, mas sobe em Luzilândia

Segundo o boletim do Serviço Geológico Nacional (CPRM), também houve redução no nível das águas do Rio Parnaíba em Teresina, que saiu da cota de alerta na tarde deste domingo (07) e chegou à cota da atenção. A diminuição foi de 42 centímetros nas últimas 24 horas – de 5,56 metros na manhã de ontem para 5,14 metros na manhã de hoje. Vale lembrar que o a Chesf confirmou o aumento da vazão de 600 m³/s para 800 m³/s.

De acordo com a Chesf, Boa Esperança está com 87% de sua capacidade e, ao atingir o limite de 95%, a barragem entra no nível de alerta. A vazão precisou ser aumentada para retirar pelo menos 2% do atual volume e abrir a margem de 15% que devem ser usados em caso de cheia sem que a barragem chegue ao patamar de alerta. No entanto, este aumento da vazão só deve ser sentido em Teresina daqui a pelo menos dois dias.

Mas, se em Teresina a situação volta aos poucos à normalidade, em Luzilândia, povoados inteiros estão ilhados devido à cheia do Parnaíba. O rio naquela região tem aumentado de nível nos últimos dias e só de ontem para hoje suas águas já subiram 17 centímetros, saindo de 5,86 metros para 6,03 metros. O Velho Monge em Luzilândia permanece com quase 30 centímetros acima da cota de inundação.

Maria Clara Estrêla