Rio Parnaíba atinge nível de atenção para inundação em Luzilândia

As fortes chuvas que têm caído no Piauí, em especial na região Norte do Estado, tem causado danos e prejuízos aos moradores das principais cidades do Estado, a exemplo de Parnaíba e Teresina. Mas outro fator também tem ligado o alerta de autoridades: o aumento considerável do nível dos rios Parnaíba e Poti.



Segundo o monitoramento da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), o rio Parnaíba já atingiu a Cota de Atenção para risco de inundação na cidade de Luzilândia e se aproxima da Cota de Alerta. A Cota de Atenção é de 4 metros e o nível do rio nesta cidade já chega a 4,61 metros, podendo subir para 4,64 metros nas próximas 12 horas caso o volume de chuva permaneça alto. Os números já são suficientes para que o Velho Monge em Luzilândia se aproxime do Nível de Alerta para ocorrência de inundações, que é de 5 metros.

Em Teresina, embora a situação não seja tão preocupante quanto em Luzilândia, ela também inspira cuidados. As águas do Rio Parnaíba na região da Capital atingiram 3,81 metros com todo o acumulado de chuva ao longo dos últimos dias. O número não chega à Cota de Atenção para a região, que é de 5 metros, mas a previsão é que ele chegue a 4,05 metros nas próximas oito horas caso continue chovendo com a mesma intensidade registrada nos últimos dias.

Além da chuva, outro fator que interfere bastante no nível do Rio Parnaíba é o nível da Barragem de Boa Esperança. Segundo o monitoramento da Chesf, os reservatórios da Usina de Boa Esperança estão com 82,9% de seu volume útil. Há um mês, o nível era de 52%, ou seja, com o acumulado de chuva de março – que já o mês mais chuvoso dos últimos 10 anos no Estado – o nível de Boa Esperança subiu cerca de 30%.

A Chesf informou que ainda não houve necessidade de se abrir as comportas da barragem, mas que se o nível da água chegar ao máximo, o mecanismo deverá acionado e a as águas do Parnaíba deverão subir ainda mais por conta da vazão.

Já com relação ao Rio Poty, a atenção se concentra no município de Prata do Piauí, onde o nível da água já chega a 7,28m.

Maria Clara Estrêla