Rio Parnaíba atinge cota de inundação em Luzilândia

A situação dos alagamentos na cidade de Luzilândia, a X Km de Teresina, começa a se agravar ainda mais, porque o Rio Parnaíba, que já vinha apresentando rápida subida no nível da água, atingiu neste sábado a cota de inundação. É o que aponta o último boletim divulgado pelo Sistema Geológico Brasileiro, que monitora as bacias hidrográficas de todo o país.



Leia também:

Luzilândia entra em alerta de inundação após aumento da vazão de usina



Nível do Parnaíba sobe 62 cm e atinge cota de atenção em Teresina e Floriano



A cota de inundação do Velho Monge naquela região é de 5,70 metros, e no começo da manhã deste sábado (14), suas águas atingiram 5,76 metros, ou seja, seis centímetros a mais que o limite para que ele possa transbordar. Se continuar subindo com a mesma velocidade, é provável que as águas do Rio de Parnaíba atinjam 5,81 metros até as 17h30min de hoje.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Até o momento, tivemos que retirar 25 famílias de suas casas. São residências que estão localizadas justamente nas áreas de transbordamento do rio, e no cadastro municipal, que nós da Defesa Civil estamos providenciando, já temos pelo menos 300 famílias listadas”, é o que explica o coordenador da Defesa Civil de Luzilândia, Juciê Rodrigues.

As famílias desabrigadas estão sendo encaminhadas para as casas de parentes, nos pontos mais distantes possíveis das margens do Parnaíba, e para abrigos municipais. Ainda ontem, o prefeito Ronaldo Gomes havia entregado à Defesa Civil Estadual o decreto de emergência, junto com demais ofícios contendo a descrição das necessidades de Luzilândia. O decreto visa pedir subsídios para atender às famílias afetadas pelas cheias.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Teresina

A situação na Capital também preocupa as autoridades da Defesa Civil. De acordo com o Sistema Geológico Nacional, até as 14h24min, as águas do Rio Parnaíba em Teresina devem atingir o nível de alerta. Atualmente, o nível é de 5,25 metros, mas a previsão é que elas cheguem a 5,34 metros até o final do dia.

Teresina encontra-se em situação de calamidade, conforme o decreto assinado ontem (13) pelo prefeito Firmino Filho. a Capital contabiliza, até o momento, 250 famílias desabrigadas e 59 pessoas em situação de risco sendo atendidas pela Defesa Civil só nas duas primeiras semanas deste mês de abril.

Maria Clara Estrêla