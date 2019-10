Revisão gratuita do Enem acontece nesta quinta (31) no Theresina Hall

Os alunos que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo domingo (03/11) têm uma última chance de revisar os conteúdos no Corujão da Vitória, uma mega revisão preparada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). O aulão começa nesta quinta-feira (31/10), às 20h, e segue até a sexta-feira (01/11), às 6h da manhã, no Theresina Hall.

Ao todo, 10 professores vão revisar assuntos de Biologia, Espanhol, Filosofia, Sociologia, Física, Geografia, História, Linguagem Corporal, Linguagens, Literatura e Artes, Matemática, Química e Redação. O Corujão é aberto ao público, sem taxa de participação e oferece material didático e café da manhã após a conclusão das aulas na sexta-feira.

“A última grande revisão da SEDUC é o que nós chamamos de Corujão da Vitória. Coruja gosta da noite, coruja é o símbolo do professor, o estudante do Enem acaba entrando na madrugada, e essa última revisão a gente faz para homenagear esse momento. Começamos na quinta e encerramos na sexta com um belo café da manhã de confraternização”, convida o secretário de Educação do Piauí, Ellen Gera.

Ellen Gera convida alunos para revisão gratuita no Theresina Hall (Foto: Elias Fontenele / O DIA)

Na Capital e interior

A revisão acontece em Teresina, mas alunos do interior do Estado vão acompanhar em tempo real através do sistema de mediação tecnológica.

Neste ano, 122.338 estudante irão realizar as provas do Enem no Piauí. Além de Teresina, outras 31 cidades serão locais de aplicação de provas. Na Capital, a Secretaria de Educação distribuiu Passe Livre para os estudantes de escolas públicas. No interior do Estado, para garantir a presença dos alunos nas cidades onde acontecem as provas, ônibus serão disponibilizados.

O secretário Ellen Gera defende que essas ações são responsáveis por manter o Piauí entre os estados que possuem a maior taxa de presença no Enem. O Piauí também é um dos sete estados que apresentaram crescimento no número de inscritos. Em comparação com 2018, o aumento foi de 3 mil alunos.

O que levar

O primeiro dia de aplicação de provas do Enem acontece neste domingo (03/11). Os portões serão fechados às 13h (Horário de Brasília) e às 13:30 as provas serão distribuídas. Os participantes deverão levar documento de identificação com foto e original, caneta esferográfica preta e de material transparente. O cartão de inscrição não é obrigatório. Alimentos são permitidos, mas antes passam por inspeção dos fiscais de sala.

