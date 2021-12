Réveillon: PMPI dá dicas de segurança para quem vai viajar e deixar a casa sozinha

Nesta época do ano, é comum que as pessoas viagem para um lugar mais tranquilo e acabem deixando suas residências sem ninguém. Ao fazer isso, elas correm o risco de ter suas casas arrombadas ou objetos furtados por criminosos que andam à espreita, procurando por casas para furtar.



De acordo com o comandante da Polícia Militar do Piauí (PMPI), Lindomar Castilho, ao viajarem para locais distantes, é importante que as pessoas tentem manter a “rotina da casa”, como deixar a luz acesa no horário da noite. Além disso, é interessante que alguém da família ou um vizinho de confiança possa ir até a residência e checar se está tudo em ordem.



“Se tem a rotina de deixar a luz acesa a noite, continue deixando. Veja com alguém da família que possa fazer isso, ou um vizinho de confiança. Se puder manter a rotina daquela casa no período de afastamento, faça isso. As pessoas que passam com algum tipo de pensamento de furtar ou arrombar, prestam atenção nessas coisas”, explica o comandante.



Lindomar Castilho destaca que é importante verificar também outros aspectos, como os portões e as condições de iluminação da casa. “Se deixar a iluminação acesa durante o dia, isso pode indicar afastamento, então é bom manter aquilo que é feito na rotina da casa”, pontua.



O comandante acrescenta ainda que a pessoa que fica responsável por conferir o estado da residência deve entrar em contato com o proprietário ou com a PM, através do 190, caso haja algum tipo de irregularidade.

