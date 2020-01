Réveillon no litoral foi marcado pela tranquilidade, garante PM

Um dos principais destinos dos piauienses durante a virada de ano, o litoral do Piauí, manteve baixos índices de criminalidade durante a passagem de 2019 para 2020. Segundo o comando da Polícia Militar, apesar do grande fluxo de turistas na região, o réveillon foi marcado pela tranquilidade e não registrou grandes ocorrências.



Policiais recuperam produto furtado. (Foto: Reprodução)

“Foi tudo tranquilo, sem nenhuma ocorrência de grande natureza. O que foi houve foi contornado facilmente pelos comandantes da região. Nós acreditamos que, como foi nos anos anteriores, a PM manteve as condições de segurança na região”, destaca o comandante da PM, coronel Lindomar Castilho.

O comandante destaca que até mesmo as ocorrências de trânsito tiveram poucos registros durante esse período. “Tivemos somente duas ocorrências de natureza de furto a residências, em que o indivíduo foi rapidamente localizado e preso e os objetos localizados, mas fora isso nenhuma ocorrência, aquilo que é mais importante que é a presença policial se manteve, tanto em Parnaíba, como Luís Correia e Cajueiro da Praia”, declara.



Passada a virada de ano, a Polícia Militar já está traçando estratégias para o Carnaval, que acontece este ano entre os dias 22 e 25 de fevereiro. Devido à alta demanda durante o feriado, será montado um Centro Integrado de Segurança, com participação da PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança no litoral do estado.

Nathalia Amaral