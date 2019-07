Retomada emissão de carteira de trabalho e passe livre para idoso

O serviço de emissão da carteira de trabalho e do passe livre para idoso e pessoa com deficiência, da Divisão de Cidadania da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), voltou a funcionar normalmente nessa quarta-feira (24). O sistema esteve fora do ar após o furto de fios telefônicos ocorrido na semana passada.

A divisão de Cidadania da Semcaspi funciona de segunda a sexta das 8h às 13h e atende diariamente entre 100 a 200 pessoas. Para obtenção do passe livre, a pessoa deve se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da sua região e fazer a solicitação, onde será agendada a data em que deve comparecer à Semcaspi para receber o documento.



Foto: O Dia

O benefício é oferecido aos idosos com mais de 65 anos e para pessoas com deficiência. Os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de residência. Para a pessoa com deficiência, além dos documentos citados, é necessário ir ao Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar (CMAM) e apresentar um laudo médico, que pode ser no Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, no Centro Integrado de Reabilitação (Ceir) e na Coordenadoria Estadual para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Ceid).

De acordo com dados da Divisão de Cidadania da Semcaspi, nos seis primeiros meses deste ano já foram expedidos 2.824 passes livre para idosos e 1.000 documentos de 2ª via. Para pessoas com deficiência foram expedidos 1.132 passe livre e 1002 de 2ª via. Foram emitidas também 2.439 carteiras de trabalho e 341 carteiras interestaduais.

