Retiros espirituais são momentos de calmaria para quem está em busca de descanso, paz e equilíbrio. Eventos assim são comuns no período de Carnaval, já que muitas religiões aproveitam os dias de folga para se dedicar à espiritualidade.

O Carnaval Zen, por exemplo, é um retiro que busca sair do tradicional e trabalhar em cima do ‘despertar’ para uma expansão da consciência. Ele acontecerá do dia 22 a 26 de fevereiro, na cidade de Pedro II. A organização disponibiliza o telefone (86) 99925-1474 para quem quiser saber mais detalhes.

Já para os evangélicos, o Retiro Espiritual da Segunda Igreja Batista acontecerá nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro em um sítio, e este ano terá como tema: Celebrando a Glória do Reino de Deus. Segundo a organização, as inscrições variam de R$ 30 a R$ 100, dependendo do pacote que o participante escolher. Crianças de 0 a 5 anos são isentas da taxa, enquanto crianças de 6 anos à 10 anos pagam R$ 10 (sem alimentação) ou R$ 50 (alimentação inclusa).



Retiros são opção para quem procura tranquilidade em meio ao Carnaval - Foto: O Dia

Para os católicos, há o Festival do Senhor. Em 2020, a Renovação Carismática Católica no Piauí (RCC) fará a sua 33ª edição com o tema: “Não vos conformeis com esse mundo” (Rm 12,2).

A RCC Teresina dividiu a Arquidiocese em 22 zonais, distribuídas em quatro foranias da cidade, aproximando o evento das comunidades e, sobretudo, proporcionando uma experiência pessoal com o amor de Deus.

A lista completa com os locais dos retiros está disponível no site da Arquidiocese. Atualmente, o Festival do Senhor acontece em todo o estado do Piauí.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia