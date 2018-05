Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira

Pai e filho são assassinados a tiros em Floriano e polícia investiga



A Polícia Civil de Floriano está investigando um duplo homicídio ocorrido na cidade no final da manhã desta sexta-feira (11). Pai e filho (um de aproximadamente 45 anos e o outro de aproximadamente 20) foram encontrados mortos próximo à cidade cenográfica do Município e tinham marcas de tiro pelo corpo. Os assassinatos teriam acontecido durante um tiroteio em um bar próximo ao local e um dos suspeitos de autoria do crime foi detido minutos depois a cerca de 3 Km do ponto onde os corpos estavam.

O suspeito, que não teve o nome informado pela polícia, foi encontrado na garupa de uma motocicleta pilotada por um comparsa. Ele estava baleado e precisou de atendimento médico. “Nós o encaminhamos em estado grave para o hospital e passou por cirurgia. Assim que for liberado, será encaminhado para a delegacia para prestar depoimento”, informou o major Inaldo Barros, comandante da PM de Floriano.





Justiça eleitoral recebe primeira denúncia de propaganda antecipada



A Justiça eleitoral recebeu a primeira denúncia de propaganda extemporânea em Teresina. O processo, que não foi divulgado, ainda não foi julgado pelo juiz da zona eleitoral que responde pela Capital. Em 2014, nas últimas eleições gerais, foram registradas 14 denúncias de propaganda irregular no período de pré-campanha.

Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-PI), o desembargador Paes Landim, a expectativa é que o número de processos seja mínimo. “A tendência é diminuir porque está todo muito esclarecido acerca dessa cautela nesse período. Além disto, a legislação está muito abrangente”, pontuou o magistrado ao O DIA.





PMT sanciona lei que proíbe queima de fogos de artifício perto de animais



O prefeito de Teresina, Firmino Filho, sancionou a lei nº 5.237/2018, que dispõe sobre a proibição da utilização, queima e soltura de fogos de artifício em eventos que tenham a participação ou em áreas próximas onde se abrigam animais. A norma é de autoria dos vereadores Teresa Britto (PV) e Venâncio Cardoso (PP). Publicada no Diário Oficial do município, a lei entrou em vigor nesta quinta-feira (10).

De acordo com a Lei, serão excluídos da proibição os eventos realizados por empresas devidamente registradas no Exército Brasileiro, com o Certificado de Registro para a atividade de show pirotécnico, e com aprovação da autoridade competente da Defesa Civil do Município de Teresina; e os eventos realizados com distância superior a dois quilômetros dos lugares especificados na lei sancionada, com a devida autorização expedida por autoridade competente e a supervisão de empresas especializadas, que assumam a responsabilidade de qualquer dano causado a terceiros.