Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira

IML faz sepultamento de oito corpos engavetados há mais de um ano



Foram sepultados nesta sexta-feira (04) oito corpos de indigentes que estavam na geladeira do Instituto de Medicina Legal (IML) de Teresina há mais de um ano. Segundo o diretor do IML, André Biondi, o último sepultamento de indigentes havia sido feito há pelo menos dois anos.

A ação realizada pelo IML em parceira com o Ministério Público Estadual, SEMCASPI e SDU’s da capital, tem como objetivo melhorar e desafogar as geladeiras do instituto que estão superlotadas. De acordo com André Biondi, há pelo menos mais 30 cadáveres à espera de sepultamento no IML.





Piauí terá 370 urnas com votos impressos já nas eleições deste ano



O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, em sessão administrativa realizada nesta quinta-feira (3), uma resolução que disciplina a implantação do voto impresso de forma gradual a partir das eleições 2018.

De acordo com a resolução, a distribuição dos módulos de impressão ocorrerá de forma proporcional ao eleitorado em cada unidade da Federação. O Piauí, por exemplo, terá 370 urnas com esta nova tecnologia já no pleito deste ano.





Homem é preso por suspeita de aplicar golpes em idosos em Piripiri



Um homem identificado pelas inicias L. D. C. B. foi preso nesta quinta-feira (03) na cidade de Piripiri, localizada a cerca de 159 km ao norte de Teresina, por suspeita de aplicar golpes em idosos no município. Segundo informações do titular da Delegacia Regional de Piripiri, o delegado Ricardo Oliveira, o suspeito usava o cartão das vítimas para fazer compras de aparelhos eletrônicos, como celulares e notebooks, nas lojas da cidade.