Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira

Quadrilha envolvida em assaltos a postos de gasolina é presa pela Polícia



Foram presos na tarde desta quinta-feira (8), pela Polícia Militar, cinco suspeitos de envolvimento em assaltos a, pelo menos, oito postos de gasolina no Piauí. Segundo informações do secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu, os supostos assaltantes foram presos durante uma abordagem feita por uma equipe do Batalhão da Rone, em uma residência localizada no residencial Torquato Neto, na zona Sul de Teresina.

As prisões acontecem três dias após vários donos de postos de combustíveis de Teresina fazerem um apelo ao secretário Fábio Abreu, para que os envolvidos nos assaltos aos postos fossem identificados e presos. O último assalto ocorreu na madrugada de sábado, em um posto localizado no cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco com a Rua Odilon Araújo. Durante a ação, cerca de R$ 50 mil foram roubados pelo bando.





Após ataques, pelo menos 3 agências do BB funcionam sem dinheiro em espécie



O Banco do Brasil confirmou nesta quinta-feira (8) ao portal O DIA que sua agência na cidade de Jaicós, que foi atacada por criminosos na madrugada do dia 31 de janeiro, não realizará mais transações financeiras com dinheiro em espécie, tanto nos caixas eletrônicos quanto nos atendimentos feitos pelos bancários.

Além de Jaicós, a medida também está sendo adotada em pelo menos mais duas agências do BB atacadas nos últimos meses - a de Angical e a de Castelo do Piauí. E o banco não descarta adotar estratégia em outras cidades onde seus postos também foram atacados.





Enchente causa destruição em município do Piauí



Uma chuva inesperada de quase oito horas causou destruição em Canavieira, a 397 km de Teresina, nesta quinta-feira (08). A ponte sobre o Riacho dos Mendes, entre o município e a cidade de Sebastião Leal, no Sul do Piauí, desabou. Uma casa que fica a 4km de Canavieira foi inundada e as estradas ficaram totalmente danificadas.

Os moradores registraram a enchente. As imagens mostram o desespero das pessoas, que precisaram carregar animais nos braços para evitar que eles fossem arrastados pelas águas. Mesmo assim, de acordo com a assessoria da prefeitura de Canavieira, houve perda de criações de caprinos, suínos e peixes. Plantações inteiras também foram perdidas.