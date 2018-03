Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (22)

Com a possibilidade de ser candidato, Temer prepara agenda no Piauí

O presidente Michel Temer (MDB) está preparando uma agenda com viagens pelos estados do Norte e Nordeste para apresentar ações do governo. A intenção é reduzir a rejeição do emedebista nessas regiões, uma vez que o partido começa a admitir a possibilidade de anunciar Temer como candidato nas eleições para presidência.



Prefeito de Santo Antônio de Lisboa é preso por receptação

O prefeito de Santo Antônio de Lisboa, Welllington Carlos Silva (PP), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (22), após ter sido flagrado conduzindo um veículo roubado e com placa clonada. O carro é uma Hillux 2016 branca, de placa original PDZ-1332/PE. Ele havia sido roubado em fevereiro do ano passado na cidade de Recife, e teve a placa adulterada para PKE-4124/BA.



Carro com irmãos cai em galeria e é levado pela correnteza; um morreu

Uma tragédia ocorrida na noite desta quarta-feira (21), acabou por vitimar um jovem identificado como Francisco Lucas de Carvalho dos Santos, de 22 anos. A vítima estava em um carro com o irmão quando o veículo caiu em uma galeria no bairro Comprida, região do Grande Dirceu, e acabou sendo levado pela correnteza. O local do acidente havia sido interditado na semana passada pela Prefeitura para realização de obras de reparo.



Adolescente é morto a tiros e outro baleado no bairro Aeroporto

A Polícia Militar registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio no final da tarde desta quinta-feira (22), na Rua Território Fernando de Noronha, bairro Aeroporto, na zona Norte de Teresina. Um adolescente de nome Keven Natanael de Oliveira Santos foi assassinado a tiros e um outro jovem, que estava na companhia dele, acabou sendo baleado, mas foi socorrido e encaminhado para o HUT.



Assaltantes explodem agência do Bradesco em Castelo do Piauí

Uma quadrilha de assaltantes explodiu, por volta de 1h20 da madrugada desta quinta-feira (22), a agência do banco Bradesco no município de Castelo do Piauí, localizado a cerca de 190 km de Teresina.



