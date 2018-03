Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira

Firmino diz que Teresina pode conseguir R$ 50 milhões para segurança



O prefeito Firmino Filho (PSDB) anunciou no início da noite desta quarta-feira (7), por meio de sua assessoria de imprensa, que Teresina poderá captar até R$ 50 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para realizar investimentos na área de segurança pública.

Os recursos, segundo a Prefeitura de Teresina, seriam usados, por exemplo, para ampliar o efetivo da Guarna Municipal, para implantar câmeras de videomonitoramento na cidade e para construção de novos Ceus (Centros de Artes e Esportes Unificados), espaços onde crianças e adolescentes da periferia podem participar de atividades esportivas e de lazer, o que ajuda a evitar que eles atraídos para a criminalidade.





Mulheres piauienses estudam mais e ganham menos do que os homens



Amanhã, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data, geralmente voltada para comemorações e homenagens, também propõe uma reflexão a respeito dos espaços ocupados pela mulher na sociedade. No Piauí, a realidade ainda não permite comemorações. Isto porque, as mulheres piauienses, apesar de estudarem mais do que homens, ainda ganham menos do que os colegas do gênero oposto. É o que diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um estudo divulgado pelo IBGE na véspera do Dia da Mulher, intitulado “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, aponta que a piauiense ainda sofre o reflexo da sua condição de ser mulher ao não ter oportunidades de trabalho e ao ganhar menos do que o gênero oposto, refletindo que o mercado ainda é patriarcalmente voltado para a população masculina.





PMs são presos por suspeita de sequestro e tortura de adolescente



Um capitão e um soldado da Polícia Militar de Guadalupe foram presos pela Polícia Civil por suspeita de terem sequestrado e torturado um adolescente no município Floriano, que fica localizado a cerca 245 km de Teresina.

Segundo informações do titular da Delegacia Regional de Floriano, o delegado Assis Carvalho, um dos suspeitos foi preso na quinta-feira (28), já o outro foi detido nesta terça-feira (6). Um terceiro homem que seria irmão de um dos policiais também foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

A informação é de que, no último dia 19 de fevereiro, os três homens teriam sequestrado e torturado um adolescente de 12 anos por acreditarem que o menor teria roubado uma arma da Polícia Militar que estava sob responsabilidade do capitão.





Caminhoneiro tenta subornar PRF com R$ 200 e é preso



Um homem, identificado pelas iniciais A.L.C, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por porte ilegal de drogas. A prisão ocorreu na BR- 343, no Km 269. O acusado estava saindo da cidade de Tianguá/CE em direção a Caxias/MA, quando foi abordado pelos agentes, por volta das 21h30 de ontem (06).

De acordo com informações da PRF, o caminhão estava carregado de verduras, portando comprimidos de anfetamina, conhecidos popularmente como “arrebites”, que são proibidos pela lei vigente. O veículo também possuía algumas infrações de trânsito, o que seria motivo suficiente para recolhimento do mesmo.