Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (21/02)

Pai mata a filha de apenas um ano a facadas no interior do Piauí



Um homem identificado como Leonardo Daniel da Silva foi preso suspeito de matar a própria filha, uma criança de apenas um ano, no município de Pimenteiras, a 260 km de Teresina. Segundo informações da Delegacia Regional de Valença, a menina se chamava Nicole e foi morta com sete facadas.



70 detentas do Piauí devem ir para prisão domiciliar após decisão do STF



As detentas gestantes e mães de crianças até 12 anos receberam uma ótima notícia nesta terça-feira (20). Como resposta ao pedido apresentado pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos (Cadhu), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu conceder prisão domiciliar para as presas sem condenação gestantes ou mães de filhos com até 12 anos. Com isso, cerca de 70 detentas do sistema prisional piauiense devem ir para casa.



Themístocles diz não haver "estresse” com relação à vaga de vice em chapa



O deputado Themístocles Filho negou que o governador já tenha decidido sobre qual partido ficará com a vaga de vice-governador na chapa para reeleição e afirmou que o MDB continua conversando com Wellington Dias (PT) sobre o assunto.



72% dos casos de violência contra crianças atingem menores de três anos



O Hospital de Urgência de Teresina (HUT), notificou 143 casos de violência contra crianças menores de 12 anos. Os dados foram obtidos pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), em 2017. Dentre os casos identificados, cerca de 72% foram crianças menos de três anos, quase 70% do sexo masculino e mais de 50% são casos vindo do interior do Estado. Ao todo, em 2017, no HUT foram internadas 2.601 crianças menores de 12 anos.



Altos enfrenta Bragantino buscando vaga na 3ª fase da Copa do Brasil



A equipe do Altos entra em campo daqui a pouco para mais um desafio na temporada. O time de Waldemar Lemos enfrenta o Bragantino (SP), às 20h30min, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida define quem avança para a 3ª fase da Copa do Brasil. A vitória garante o time piauiense e caso o jogo termine no empate no tempo normal a definição acontece nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o Vitoria (BA).



