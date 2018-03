Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira

Polícia prende acusado de matar marceneiro com 5 tiros no Manoel Evangelista



Foi preso nesta sexta-feira (09) um homem identificado como Cleiton da Conceição, mais conhecido como “Uruçuí” e “Poka”, acusado de matar com cinco tiros o marceneiro John Kellsony Barbosa de Andrade no dia 30 de junho de 2016 no conjunto Manoel Evangelista. O crime, segundo a polícia, havia sido encomendado pelo enteado da vítima e como pagamento os criminosos receberam um revólver calibre 28.







Mulher é esfaqueada pelo ex-marido no centro e populares tentam linchá-lo



Uma mulher, identificada como Maria de Nazaré Pereira de Sousa, 40 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, na manhã desta sexta-feira (09), próximo à agência do Banco do Brasil, localizado no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Pires de Castro. De acordo com relatos de testemunhas, ela estava trabalhando no sinal quando o homem parou a moto próximo a ela, puxou a faca e a feriu com vários golpes. O objeto foi quebrado dentro do corpo da vítima.







Vítimas decapitadas e enterradas foram mortas por dívida de 20 reais



As duas vítimas encontraram decapitadas e enterradas no terraço de uma residência na cidade de Parnaíba foram mortas por dívidas de tráfico de drogas no valor de R$ 20. É o que conta o titular da Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio de Parnaíba (DHTL), o delegado Eduardo Aquino. Até o momento, seis pessoas confirmaram em depoimento participação no crime, entre eles um menor de idade.

De acordo com o delegado Eduardo Aquino, os detalhes do crime chocaram até os investigadores pela brutalidade e a frieza com as quais as vítimas foram mortas. “Eles contaram nos mínimos detalhes como tudo ocorreu, e até para mim, que já estou acostumado a investigar homicídios, foi muito chocante saber a forma como esses dois homens foram mortos”, revela.