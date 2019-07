Resultados de exames ficam inacessíveis após invasão de hackers

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que, devido a ação de hackers, os resultados de exames realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teresina ficaram inacessíveis na tarde desta segunda-feira (22). Segundo a fundação, a ação criminosa teve como alvo o sistema operacional utilizado no Centro de Diagnóstico Dr. Raul Bacelar, localizado no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. Por causa do ataque, alguns pacientes do SUS podem não conseguir obter o resultado dos seus exames realizados no período de setembro de 2018 até a presente data.

Com a invasão cibernética, os dados dos exames laboratoriais, feitos em Unidades Básicas de Saúde, não foram corrompidos, ou seja, ficaram apenas inacessíveis, de modo que os profissionais não conseguem visualizá-los. “É como se estivessem presos com cadeados. Já os resultados dos exames feitos em hospitais de urgência estão sendo emitidos normalmente”, informa Rafael Viana, gerente da Tecnologia e Informação da Fundação Municipal de Saúde.

Para adotar as medidas de segurança necessárias e conter o ataque virtual, a Fundação Municipal de Saúde registrou boletim de ocorrência e acionou imediatamente a empresa Diagnocel, responsável pelo sistema afetado. “A Gerência de Tecnologia e Informação da FMS também realizou procedimentos operacionais no local com o intuito de agilizar o serviço”, ressalta o gerente Rafael Viana.

“Queremos tranquilizar a população de que a empresa responsável pelo sistema, juntamente à equipe de TI da FMS, está fazendo o possível para ter acesso aos dados de alguns exames novamente. É importante frisar também que já estávamos em fase de migração para um novo sistema mais moderno e seguro, a ser utilizado na nova sede do Raul Bacelar”, finaliza Rafael.

O Raul Bacelar é o laboratório de análises clínicas da Fundação Municipal de Saúde que realiza a coleta e análise de mais de 100 tipos de exames para os estabelecimentos de saúde do município. Atualmente, o local realiza em média 180 mil exames por mês, nas especialidades: Baciloscopia, Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Hormônios, Parasitologia, Urinalise e Citologia

Nathalia Amaral