Ressocialização: Detentos da Major César trabalham na criação de suínos e galinha

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) segue com atividades relacionadas ao trabalho, profissionalização e reinserção social dos reeducandos. Na Colônia Agrícola Penal Major César Oliveira, em Altos, os internos estão trabalham diariamente na horta e na criação de suínos e galinha caipira. A atividade acontece sob supervisão de um engenheiro agrônomo, presente na unidade penal.

“Nós procuramos passar todo o conhecimento técnico para os internos e a prática é realizada dentro da própria unidade. Além da horta, eles trabalham na criação de galinhas caipiras e suínos. Cada detento tem uma atividade específica e, quando eles saírem do sistema, eles poderão aplicar todo o conhecimento em sua comunidade. É uma atividade que eles podem utilizar até mesmo para própria subsistência”, afirma Bruno Karvand, engenheiro agrônomo da Colônia Agrícola.

Jacinto dos Santos é um dos reeducandos que trabalha com agricultura na Major César. Para ele, a atividade ofertada é uma oportunidade para aprender um novo ofício.

“Trabalhar dentro do sistema é muito importante para nós. Temos a oportunidade, também, de participar de cursos que podem nos ajudar no futuro. E quando eu sair, já tenho aprendido muitas coisas que poderei usar na minha comunidade. Só tenho a agradecer pela oportunidade que nos dão”, completou.

De acordo com o gerente da Colônia Agrícola, Arimatéia Filho, além das atividades ofertadas dentro da unidade penal, os internos também recebem a oportunidade de participar de cursos de capacitação com certificados. “É de extrema importância que o preso trabalhe dentro do sistema penitenciário, porque o trabalho ajuda na ressocialização. Por isso, nós temos uma parceria com o Senar, em que são ofertados cursos relacionados à agricultura. Então, nós oportunizamos todas as ferramentas para mudar a realidade daquele preso”, finalizou.

Além de atividades relacionadas ao plantio e criação de animais, os reeducandos também trabalham na limpeza e manutenção da unidade penal, produção de pães, bolos e salgados. Com a qualificação, os detentos aprendem um novo ofício e o trabalho no sistema penal garante a remição de pena.

Profissionalização e oportunidade

Neste mês, a Sejus certificou cerca de 40 internos da unidade penal pela conclusão dos cursos de manejo sanitário para aves caipiras, alimentação alternativa para aves caipiras, uso de defensivos naturais para controle de pragas em hortas, compostagens e suas formas de utilização em hortas. As ofertas profissionalizantes são frutos da parceria entre a Sejus e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Compartilhar no

Com informações das Sejus

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!