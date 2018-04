Ressaca do mar provoca prejuízos na praia da Pedra do Sal, em Parnaíba

Proprietários de bares na praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, tiveram prejuízos por conta de uma ressaca do mar no início deste fim de semana. Diversas barracas foram destruídas pelas fortes ondas.

Com a ajuda de clientes, comerciantes do local tentaram recuperar parte das estruturas atingidas, mas pouco foi possível salvar.

Segundo moradores do local, incidentes como esse não são raros, pois é comum os donos dos bares instalarem as barracas para os clientes em locais impróprios, que são atingidos pelo mar em dias de maré alta.

Na manhã de sábado (31), pescadores encontraram o corpo de um homem na praia da Pedra do Sal.

Com informações e fotos do Portal Parnaíba Informa

Da Redação