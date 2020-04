Resíduos de Serviço de Saúde podem contribuir para disseminação da Covid-19

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) podem contribuir para a disseminação da Covid-19. Por isto, todo material utilizado em pacientes com suspeita ou confirmação do vírus deve ter descarte correto.

Os RSS são aqueles gerados por prestadores de serviços médicos, laboratoriais, odontológicos, farmacêuticos, além de instituições de ensino e pesquisa na área da saúde, dentre outros. Estabelecimentos que oferecem serviços de acupuntura, piercings, tatuagens e os salões de beleza e estética também são considerados geradores de RSS.

Os estabelecimentos que trabalham com este tipo de resíduo deve descartá-los em sacos vermelhos duplos ou em sacos brancos leitosos, identificados com o símbolo de substância infectante.

As embalagens devem ser substituídas quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 48 horas, conforme a Resolução RDC da Anvisa nº 222/2018. Os resíduos de saúde devem ser separados dos demais para coleta e tratamento específicos.



Máscaras não podem ser descartadas sem os devidos cuidados - Foto: Folhapress



Rafael Marques é coordenador de Engenharia, Segurança e Meio Ambiente de uma empresa especializada na gestão de resíduos, e explica como acontece esse descarte: Primeiro, todo material de saúde deve ser transportado por um caminhão licenciado que apresente simbologia de infectantes, o veículo é vedado para impedir de ocorra algum vazamento.

Em relação aos colaboradores que transportam os resíduos, é preciso ter cuidado; todos devem usar equipamentos de proteção de individual (EPIs) adequados para impedir que esses profissionais venham a ser infectados.

"Os resíduos são considerados perigosos e devem passar por um tratamento prévio antes da disposição final. Na empresa, temos uma autoclava industrial que trata os resíduos de saúde sob pressão e vapor a 150°C; é feita toda esterilização e, após a desinfecção, o material é desposto em um aterro licenciado", esclarece Rafael Marques.

Cuidados em casa

O descarte das máscaras usadas pela população para se proteger do novo coronavírus também exige cuidados. Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, é preciso usar dois saquinhos plásticos - um dentro do outro.

Ao retirar a máscara do rosto, segure apenas pelo elástico e lave as mãos antes e depois. Com a máscara dentro dos saquinhos, é só amarrar bem e jogar no lixo do banheiro. Outra dica importante é identificar o material e não encher demais a sacolinha.

Já a máscara de pano precisa ser lavada, sempre depois de utilizada. Dá pra usar água e sabão ou deixar de molho, por 30 minutos, numa solução de água com água sanitária. Depois, é só deixar secar.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia