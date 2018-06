Renova Saúde entrega mais de R$1 milhão em equipamentos hospitalares

O Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado da Saúde, entrega nesta segunda, 4, mais de R$1 milhão em equipamentos hospitalares para 16 municípios e ainda para o Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras. A aquisição desses equipamentos foi possível por conta de emendas do deputado federal Assis Carvalho(PT), que destinou também mais de R$5,5 milhões para cirurgias de catarata.

A entrega de equipamentos integra o cronograma do Renova Saúde, programa de modernização tecnológica da rede hospitalar estadual e que agora inicia uma nova etapa destinada aos municípios.

“O Renova Saúde é um programa que está nos permitindo renovar os equipamentos dos hospitais do nosso Estado. Estamos investindo cada vez mais em estrutura para atender melhor nossa população e que agora será voltado para atender também os municípios, para hospitais e unidades básicas de saúde”, comenta Florentino Neto.

Na solenidade de amanhã, 4, serão entregues consultórios odontológicos, cardioversor, ultrassom odontológica, autoclave, aparelho de anestesia, aspirador de secreção elétrico móvel, aspirador de vapores, eletrocardiógrafo, foco e mesa cirúrgica, além de splits, TVs, equipamentos de informática e móveis.

Além do Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras, receberão equipamentos os municípios de Colônia do Gurgueia, Sebastião Leal, Nazaré do Piauí, Boqueirão, Bertolínia, Novo Santo Antônio, São Francisco do Piauí, Cajazeiras, Juazeiro do Piauí, Pavussu, Altos, Bom Princípio, Monte Alegre, Várzea Grande, Pedro II e Marcolândia

Autor de emendas para a aquisição dos equipamentos, o deputado federal Assis Carvalho diz que o Renova Saúde é uma importante estratégia para modernização da tecnológica da rede hospitalar do Piauí. “A gente fez um esforço muito grande, junto com a senadora Regina Sousa e outros parlamentares, e estamos conseguindo melhorar bastante a situação dessa rede hospitalar”, destaca o deputado.

O Renova Saúde já contemplou os hospitais dos municípios de Floriano, Campo Maior, Bom Jesus, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Demerval Lobão, Piripiri, Parnaíba, Picos, Esperantina, Barras, Hospital Getúlio Vargas, Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital da Polícia Militar.

Ascom