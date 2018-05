Região Sul terá mais de R$ 900 mil para ampliação de serviços na saúde

O governador Wellington Dias autoriza nesta segunda (28) R$ 928 mil em recursos para ampliação de serviços da saúde para os municípios de Corrente, Bom Jesus, Parnaguá e Curimatá. As ordens de serviço contemplam reforma e ampliação de hospital e unidades de saúde e fisioterapia, além de entrega de academias e serão feitas pela Secretaria de Estado da Saúde.

Em Bom Jesus, o Hospital Regional Manoel de Sousa Santos recebe a autorização para uma sala de estabilização com dois leitos. Para lá, serão investidos recursos do Tesouro Estadual no valor de R$ 210 mil. Além disso, o hospital terá a ampliação dos serviços de anestesiologia e ortopedia, com custeio mensal no valor de R$ 110 mil.

Por meio de convênio entre o Governo do Estado e Município de Parnaguá será feita a reforma da Unidade de Saúde do Município, com investimentos de R$ 174.933,79, além de uma Academia de Saúde, no valor de R$ 20.630,00.

Também será autorizada a licitação das obras de reforma do Centro de Fisioterapia e da Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Curimatá, com investimento no valor de R$ 286.380, oriundos de emenda da deputada federal Rejane Dias. A Saúde também implantará uma sala de estabilização, com investimento de recursos do Tesouro Estadual no valor de R$ 105 mil, para a Unidade de Saúde de Curimatá. O Município também recebe uma Academia de Saúde, no valor de R$ 20.630,00.

O Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, em Corrente, receberá sala de estabilização com dois leitos, com investimento de recursos do Tesouro Estadual no valor de R$ 210 mil.

