Rede TV! no Piauí: Jornalismo dinâmico, moderno e crítico

O Piauí ganha sua afiliada Rede TV! Trata-se da ODIA TV, que entra no ar essa semana e pode ser assistida no canal 23. Um dos principais produtos jornalísticos da emissora nacional é o Rede TV News, telejornal, noturno produzido e exibido, ancorados pelos jornalistas Boris Casoy e Amanda Klein.

O telejornal traz os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, focando em diversas áreas da tecnologia, saúde, lazer, político, entre outros assuntos. Disputando telespectadores com as concorrentes, a Rede TV! tem comemorado o crescimento nos números no Ibope ao longo dos últimos meses.

O Rede TV News é um telejornal dinâmico, moderno e crítico. E traz para o horário nobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, ancorado pelos jornalistas Boris Casoy e Amanda Klein, com correspondentes internacionais e os melhores comentaristas da imprensa brasileira.

O telejornal da Rede TV apresenta uma ampla cobertura, contém informações de qualidade, possui tratamento moderno, de alta tecnologia e transmissão 100% HD Digital. É um telejornal no padrão internacional, em um horário adequado a vida moderna. Desta forma, o RedeTV News se confirma na televisão brasileira tendo como premissa a credibilidade, imparcialidade e liberdade editorial.



O Rede TV News, ancorado por Boris Casoy e Amanda Klein, conta com os melhores comentaristas da imprensa brasileira (Foto: Divulgação)



O programa É Notícia, apresentado por Amanda Klein, traz semanalmente entrevistas com personalidades do Brasil e do exterior. Entre seus últimos entrevistados estão Márcio França, governador de São Paulo; Fátima Pacheco Jordão, socióloga e especialista em pesquisa de opinião; Pedro Parente, presidente da Petrobras e Bruno Covas, Prefeito de São Paulo.

No programa, Mariana Godoy Entrevista a jornalista mostra ao público uma faceta pouco conhecida de seus entrevistados, sem filtros e sem retoques. A apresentadora entrevista pessoas do dia a dia, que têm algo a dizer e que fazem algo pelo país. Durante o programa são abordados todos os assuntos e tem uma linguagem próxima das pessoas, a fim de que o telespectador entenda.

Documento Verdade traz reportagem especiais sobre os mais diversos assuntos, apresentado por Augusto Xavier e tem reportagens da equipe do jornalismo da Rede TV!. A realidade da prostituição na Rua Augusta, em São Paulo, por exemplo, foi um dos últimos programas apresentados. Eleições 2018 outro programa voltado para o momento político, já que o país se prepara para eleger do deputado estadual a presidente da República em outros deste ano.

O final da noite é encerrado com o programa Leitura Dinâmica, que traz para o telespectador mais cultura, entretenimento e informação bem diversificada. É apresentado pela paulistana Érica Reis.

ODIA TV

O Dia TV, afiliada da Rede TV!, canal 23, será lançada nesta sexta-feira, 18, a partir das 20h, no Theresina Hall, durante a transmissão ao vivo da entrega do Prêmio Marcas Inesquecíveis.

Luís Carlos Oliveira - Jornal O Dia