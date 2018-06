Rede hospitalar estadual recebe mais equipamentos pelo Renova Saúde

Os hospitais da rede estadual já receberam mais de R$ 12 milhões em equipamentos pelo programa Renova Saúde. Foram investimentos que permitiram a implantação de novos serviços, aumento nos atendimentos e mais resolutividade no interior do Estado. Nesta segunda-feira (25), foram entregues mais R$ 400 mil em equipamentos, contemplando 11 hospitais.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, reforçou a importância das emendas parlamentares, que permitiram modernização do parque tecnológico dos hospitais e com isso a realização de mais de quatro mil cirurgias em regime de mutirão. “Buscamos fornecer as melhores condições para toda a rede hospitalar, com mais investimentos, mais equipamentos, para atender a demanda dos municípios, agilizando a fila dos que esperam por cirurgias”, declarou.

Foram entregues equipamentos como foco cirúrgico, cardiotocógrafo, monitor multiparâmetro, colposcópio, entre outros. Na solenidade foram contemplados os hospitais de Amarante, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Floriano, Esperantina, Picos, Hospital de Madeiro (gerido pelo município) e Instituto de Doenças Tropiciais Natan Portella (Teresina).

A senadora Regina Sousa, autora de emendas do Programa, ressaltou que o Renova Saúde possibilita mais comodidade aos pacientes. “Quanto mais equipado o hospital, mais serviços ele oferece. A população é tratada no seu local, sem ter todo o trabalho do deslocamento, além disso, desafoga os hospitais da capital”, disse a parlamentar.

Este final de semana, Florentino Neto esteve em Parnaiba entregando climatizadores, o que vai possibilitar a climatização em 100% das enfermarias. Além disso, entregou freezeres para o setor de Nutrição e inaugurou a Sala de Estabilização Pediátrica. Equipamentos paraBom Jesus e Corrente serão entregues até o final da semana.

Para Edmar Figueiredo, diretor do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, os equipamentos melhoram mais ainda a qualidade do atendimento, dando aporte ao processo de descentralização da Saúde. “O Tibério Nunes é um exemplo de êxito, sendo referência em resolutividade para toda região sul do Estado”, declarou. O gestor também ressalta que no dia 3 de julho serão implantados novos serviços no Hospital que só foram possíveis por meio dos equipamentos entregues pelo Renova Saúde.

Autor de emendas para a aquisição dos equipamentos, o deputado federal Assis Carvalho diz que ações como essa produzem resultados importantes na vida das pessoas que dependem do SUS. “Esses equipamentos contribuem para a implantação de novos serviços no interior, com isso o atendimento em saúde pública passa a ter mais qualidade e mais vidas serão salvas", destaca o deputado.

Ascom