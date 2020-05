Em Teresina, Rede Feminina arrecada doações para pacientes oncológicos

A pandemia trouxe algo de positivo para a sociedade, o ato de ajudar o próximo. As doações para famílias carentes, ONG´s e abrigos estão acontecendo através de transferência bancária, alimentos arrecadados e até em lives com shows nacionais. Em âmbito local, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), em parceria com o projeto Dia de Doar, realiza a campanha Dia de Doar Agora.



A campanha iniciou nesta terça-feira,05, e se estende até o dia 12, próxima terça-feira, e pretende mobilizar a população brasileira para se unir e arrecadar recursos para aquisição de itens de higiene pessoal para todos os pacientes oncológicos que são assistidos pela Rede, que estão hospedados no Lar de Maria, internados no Hospital São Marcos e no Hospital Universitário, ou que estão em suas residências localizadas na cidade de Teresina.

"Uma pandemia dessas mexe com cada de nós, mas também nos apresenta a oportunidade de sabermos o quanto somos fortes quando trabalhos unidos. Você pode ajudar doando ou estimulando outras pessoas a doarem. Os itens de higiene pessoal que serão comprados com as doações são hidratantes, shampoo, sabonete líquido, escova dental, fraldas adulto e infantil", explica a presidente da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC) e da RFCC-PI, Carmen Campelo.



Rede Feminina faz arredação de doações aos pacientes oncológicos. Reprodução/ Instagram



As doações podem ser na quantia de R$ 20,00, R$ 40,00 e R$60,00, e serão coletados por meio de transferência bancária na conta da Caixa Econômica Federal (Ag: 0641/CC:7935-6/Op: 013) e no Banco do Brasil (Ag: 4249-8/CC: 42396-3), CNPJ: 12.175.857/0001-21.

O Dia de Doar 2020 estava agendado para 01 de dezembro, mas, para atender a emergência em que vivemos da pandemia ocasionada pela COVID-19, foi criado a iniciativa do Dia de Doar Agora, um novo dia global de doação e união, acompanhando o movimento global #GivingTuesdayNow.

Além das doações, as ações de engajamento da campanha acontecerão de forma on-line nas redes sociais do projeto Dia de Doar (@diadedoar) e no site www.diadedoar.org.br. A sociedade pode demonstrar seu apoio as ações de doações usando as hashtags #diadedoar, #diadedoaragora, #eudoei, #orgulhodeserdoador, nas redes sociais.

Sandy Swamy