Rede de atuação entrega EPI's e para entidades e hospitais no Piauí

As ações de solidariedade e combate à pandemia da Covid-19 da Rede Pense Piauí (RPP) seguem com força total. A cadeia produtiva tem contemplado comunidades, com doações de cestas básicas e a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para vários hospitais e UPA´s, por exemplo. Na última semana, foram entregues 100 aventais para o Hospital Urgência de Teresina (HUT), mais de 100 litros de álcool e 10 aventais para o SAMU, além de 1500 máscaras para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Tudo isso para impulsionar a corrente de amor e cuidado ao outro nesse momento de calamidade social.



A Rede Pense Piauí entregou na última semana mais de 100 litros de álcool e 10 aventais para o SAMU - Foto: Divulgação

Na cidade de Piripiri ocorreu a produção de 53 mil máscaras. Com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (Fiepi), que disponibilizou o transporte, elas já se encontram no Centro Integrado de Reabilitação (CEIR), principal ponto de recolhimento e distribuição da RPP. Além disso, mais de 7 mil litros de álcool 70% serão doados para a Fundação Municipal de Saúde, Rede Estadual de Saúde e para outros serviços essenciais. Tudo isso faz parte de mais uma ação de voluntariado que une Rede Pense Piauí e empresas parceiras como, Kalfix, Senar, Botica, Comvap, Águas de Teresina e Ambev.

O médico e um dos coordenadores da RPP, Benjamin Vale, explica que para dar vazão às demandas e ampliar as ações, tem se trabalhado em várias frentes, com foco na produção de EPI´s. "Foi o nosso propósito inicial e estamos com a cadeia produtiva bem engrenada, com mais de 80 ateliês em Teresina e Timon fabricando máscaras. Também temos um polo de confecções de Piripiri e Campo Maior para máscaras e aventais. Há um zelo permanente pelas soluções de demandas coletivas em parcerias", comenta o coordenador.



Foto: Divulgação

Benjamin também pontua que serão montadas aproximadamente 500 cestas básicas, que servirão para apoiar empresas piauienses. Ele reforça ainda que as parcerias construídas com os diversos setores da sociedade têm permitido avançar, mesmo em meio à tormenta. "Temos construído uma cadeia para EPIs, máscaras, aventais e álcool 70%, o que permite abastecer os setores essenciais e auxiliar a economia na mesma cadeia. Gostaria de ressaltar que a solidariedade nos fez um todo maior que a soma das partes. A RPP, no navegar do barco, terá sempre o comportamento do vento, auxiliando a vela infunda e os marinheiros, cada um com seus encargos. Avançar em segurança é a missão", externa o coordenador.

E para somar a esse trabalho que envolve dedicação, compromisso e responsabilidade social, a Rede Pense Piauí ainda realizará um Leilão Virtual no dia 3 de maio para ajudar pessoas idosas que vivem em alguns abrigos de Teresina.

Da Redação