Recém-nascida é encontrada em banheiro de bar em Piripiri

Uma criança recém-nascida foi encontrada no banheiro de um bar do município de Piripiri, Norte do Estado, na manhã deste domingo (19). A Polícia local foi acionada e a criança encaminhada ao ao Hospital Regional Chagas Rodrigues.

Os órgãos de proteção à criança do município foram acionados. Segundo a secretária de Assistência Social de Piripiri, a assistente social Márcia Galvão, a criança está sendo acompanhada pela equipe do órgão. "Estamos cumprido nossa responsabilidade. A criança será acolhida por nós. Amanhã daremos mais detalhes", afirma.

Agora, a Polícia investigará o caso para saber a filiação da criança.

Glenda Uchôa