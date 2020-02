A Receita Federal tem como expectativa receber 255 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do Piauí em 2020, relativas ao ano-base 2019. Na segunda-feira (2), às 8h, inicia o prazo para envio dos dados, que vai até 30 de abril, pela internet.

Em 2019, 247.259 mil piauienses prestaram as contas com o leão – a expectativa de envio era de 240 mil declarações. Representando um aumento de 3,42% de declarantes únicos em relação a 2018.

Novidades – Uma das novidades deste ano é a antecipação do pagamento dos lotes de restituição, cujo período iniciará em 29 de maio, sendo os demais lotes pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Totalizando cinco lotes, e não mais sete.

Outra novidade é que além dos vinte e sete fundos municipais da criança e do adolescente, além do estadual, estarem aptos a receber doações dos declarantes, o fundo do idoso do município de Teresina também poderá ser contemplado com valores.

A ação faz parte do projeto Destinação, cujo objetivo é permitir ao declarante que usa o modelo completo, destinar parte do seu imposto ao fundo de sua escolha, sem que ele pague nem um centavo a mais ou tenha sua restituição diminuída, se for o caso. Com limite de até 3% do imposto devido.





Receita Federal espera receber 255 mil declarações no PI. Foto: Assis Fernandes

Anteriormente a dedução era possível com a doação de fundos de direitos da criança e do adolescente. O limite global será de 6% para todas as deduções com esses fundos.

Quem deve declarar? - Em geral, deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado.

Como de costume, os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do IRPF, se tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade.

Ascom