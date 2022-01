Raio atinge Igreja de Santo Antônio, em Campo Maior; veja previsão para os próximos dias

Durante a chuva que caiu no município de Campo Maior, na noite desta quarta-feira (26), um raio atingiu a Igreja de Santo Antônio, localizada no centro da cidade. Com a descarga elétrica, parte da estrutura ficou destruída e por pouco os destroços não atingiram veículos que estavam estacionados ao lado da igreja.

O raio atingiu apenas um dos pináculos, que fica no alto da igreja, e os danos estão sendo avaliados pela Diocese. A Paróquia de Santo Antônio destacou que até o final do dia deve apresentar um diagnóstico se houve ou não outras avarias no templo.

O climatologista Werton Costa explica que a presença de raios é muito comum na região de Campo Maior, sobretudo nas faixas Norte e Centro-Norte do Piauí, onde passam os principais corredores de umidade vindos do Atlântico tropical. A concentração de descarga elétrica tende a ser maior na faixa que vai do Vale do Longá até a Grande Teresina do que no restante do Estado



“Quando a estação chuvosa engrena, que ela atinge seu desenvolvimento, como agora, composta por janeiro, fevereiro, março e abril, a incidência de raios tende a ser maior, porém, distribuída pelo território. Essa descarga [na Igreja de Santo Antônio] é um fator aleatório, atingiu a igreja, mas poderia ter atingido uma árvore, uma rede de alta tensão ou um pára raio”, destaca o especialista.



A Igreja de Santo Antônio em Campo Maior-PI, é a principal referência na formação da comunidade, que teve início com a instalação da Fazenda Bitorocara no ano de 1695. A ideia da construção da igreja de Santo Antônio se deu com a chegada do Padre Tomé de Carvalho, vindo de Oeiras, então capital da Província do Piauí, no ano de 1710. A inauguração e bênção oficial aconteceu no dia 12 de Novembro de 1712.



Chuvas devem continuar em Campo Maior até o final de semana

Os campomaiorenses devem aguardar por mais chuvas nos próximos dias. Para esta quinta-feira (27), a previsão aponta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Na sexta-feira (28), o dia amanhece nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À tarde, o céu fica encoberto e com a presença de chuvisco. A noite deve ser de céu encoberto. O final de semana deve ser de dia com muitas nuvens e chuvas isoladas.



