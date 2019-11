Questão do Enem é anulada após ter aparecido no exame em 2018

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou nesta terça-feira (19) a anulação de uma questão da prova de ciências humanas e suas tecnologias do Enem 2019. A questão já havia aparecido na edição do passado para deficientes visuais.



O Inep identificou que a questão fez parte do Caderno Braile e Ledor da aplicação do Enem 2018 (questão 56 do Caderno Laranja). O caderno Ledor é preparado para os aplicadores que atuam como ledores para os participantes que, por algum motivo, solicitam auxílio para a leitura da prova como recurso de acessibilidade.

Questão anulada. Foto: Reprodução Enem

Segundo o instituto, graças à metodologia do Enem, a nota dos participantes não vai ser comprometida.

Esse atendimento a candidatos com deficiência pode fazer com que algumas questões do caderno de provas específicas sejam diferentes das perguntas apresentadas aos demais candidatos.

O Inep informa que adota essa opção quando é preciso substituir uma questão com recursos visuais – como os gráficos e as imagens –, já que o trabalho de descrição desses recursos tornaria a compreensão da pergunta pergunta difícil demais para os participantes com deficiência.

Esse é o segundo ano consecutivo em que uma questão do Enem é anulada por já ter aparecido em outra prova. No ano passado, uma questão da prova de matemática teve o mesmo fim, depois de professores do Curso Anglo, em São Paulo, terem identificado que elajá havia sido publicada em 2014 no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Com informações do InepJorge Machado, do Jornal O Dia