Quase metade dos bares e restaurantes reduziram em 100% o faturamento

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Piauí divulgou uma pesquisa com relação aos impactos causados pelo coronavírus nos estabelecimentos comerciais do Estado. O questionário foi respondido por 79 empreendedores da região. Segundo os dados, 54,4% estão funcionando apenas por delivery e 45,6% estão fechadas.

Com isso, o faturamento desses estabelecimentos sofreu uma redução: 41,8% dos empresários alegam que houve uma diminuição de 100% no faturamento; 22,8% apontaram redução de 70 a 90%; 12,7% alegam ter sofrido redução de 60 a 70% e 7,6% apontam redução no faturamento de 0 a 10%.



Os restaurantes e bares apostam agora na modalidade delivery - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Para manter o estabelecimento funcionando, 44,3% das empresas estão trabalhando com uma equipe reduzida; 49,4% tiveram que dispensar todos os colaboradores e somente 6,3% estão com todos os colaboradores trabalhando.

Sem faturamento, devido às recomendações para que os estabelecimentos permaneçam fechados, poucos empreendedores acreditam que conseguirão manter o negócio por mais tempo. 49,4% do empresários acreditam que conseguirão manter o negócio por até um mês; 26,6% conseguirão manter o empreendimento por até três meses e 22,8% apontam que terão que fechar o negócio.

Com isso, 22,8% dos empreendedores já tiveram que demitir seus colaboradores; 43% não ainda não demitiram, mas pretendem e 34,2% não demitiram nenhum colaborador. Os estabelecimentos também estão tendo dificuldade para abastecer seus estoques: 51,9% das empresas não está realizando compras; 26,6% alegam dificuldade e somente 21,5% estão conseguindo comprar sem transtornos.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia