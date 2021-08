Quase 70% das mulheres entre 15 e 49 anos já engravidaram no Piauí, aponta IBGE

Um levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) aponta que cerca de 66,9% das mulheres entre 15 e 49 anos de idade já ficaram grávidas no Piauí e 63,9% dos homens de 15 anos ou mais de idade já tiveram filhos. A pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).



Os números apontam ainda que cerca de 30% dos pais não participam do pré-natal dos filhos no Estado. Os dados consideram os homens de 15 anos ou mais de idade que estavam participando do pré-natal da gravidez atual ou da gravidez da última criança com menos de 6 anos de idade.

Foto: Arquivo/ODIA

Por outro lado, sete em cada dez pais participam do pré-natal. Apesar do número, a proporção do Piauí está abaixo da média nacional, que foi de 76,7%.

Taxa alta de anticoncepcional

Ainda conforme a pesquisa, cerca de 84,4% das mulheres piauienses em idade fértil, que estavam sexualmente ativas e que ainda menstruavam, informaram fazer uso de algum método anticoncepcional. Para esse propósito, aproximadamente 36,1% delas fizeram ligadura nas trompas ou o parceiro havia feito vasectomia, cerca de 32,1% utilizavam a pílula anticoncepcional e 23,6% usavam a camisinha masculina. Outros métodos contraceptivos eram adotados por 8,2% delas.

