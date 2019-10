PT Piauí discute diretrizes para eleições de 2020 durante Congresso

Em dois dias de imersão, o Partido dos Trabalhadores - Piauí reuniu seus filiados, em Teresina, no 7° Congresso Estadual para discutir as diretrizes internas que vão nortear o partido para as eleições de 2020.



Além disso, os envolvidos debateram sobre a conjuntura econômica e social do país, os movimentos sociais e fortalecimento do partido nas esferas local e nacional. Outro ponto importante, foi a recondução do deputado federal Assis Carvalho ao cargo de presidente estadual da sigla e eleição do diretório.



A abertura foi realizada nesta sexta (25), com a presença da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que reforçou sobre a necessidade do lançamento de candidaturas próprias.

"Estamos conversando sobre o processo eleitoral de 2020 em várias capitais. E, é importante que o nosso partido se fortaleça, elegendo prefeitos e vereadores para que criemos uma rede no país inteiro. É desse desafio que o PT não pode fugir. Mesmo conversando com os partidos tem que ter candidatura para fazer o debate com a sociedade, para dizer o que pensamos e falar sobre os nossos programas", disse Gleisi.

Sobre a conjuntura no Piauí, a deputada falou do desafio que é o fortalecimento das bases e ampliação das estratégias políticas e de comunicação.

"Sei que aqui, no Piauí, já temos nomes de companheiros e isso é vital para o PT, pois precisamos estar fortalecidos para fazer essa representação e firmar uma estratégia do partido de políticas públicas, de comunicação e, principalmente, de ação junto com o povo. As redes sociais são muito importantes, mas precisamos estar nas ruas ao lado do povo, aonde o povo vive e, que estejamos, no dia a dia, fazendo esse debate", frisou a presidente nacional do PT.

Neste sábado (26), durante o encerramento do Congresso, o deputado federal Assis Carvalho, presidente da sigla no Piauí, agradeceu a participação de todos e acentuou que "os filiados e filiadas precisam focar na organização do processo eleitoral e de fortalecimento do partido daqui pra frente. E que cada um e cada uma permaneçam na resistência para construir um partido cada vez mais forte".

O encontro petista contou com a presença do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP); da governadora em exercício Regina Sousa; Camila Moreno, da Executiva Nacional; deputados, prefeitos e vereadores. Além de lideranças de outros partidos como o senador Marcelo Castro (MDB); Osmar Júnior (PCdoB) e Lourdes Melo (PCO).

