Provas objetivas do concurso para procurador são adiadas

Com mais de 10 mil candidatos inscritos, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) decidiu adiar as provas objetivas do concurso público para procurador do município e fiscal de serviços públicos que estavam agendadas para o dia 5 de abril.

A medida é mais uma das ações adotadas pela Prefeitura de Teresina para evitar a propagação do coronavírus. O novo cronograma será divulgado posteriormente, dependendo do cenário da doença no país. Mas a Sema garante que as novas datas serão divulgadas com no mínimo 40 dias de antecedência para que os candidatos possam se programar.

Outras medidas

No âmbito municipal, também foram suspensas a emissão de passagens aéreas, assim como está sendo providenciado o cancelamento das passagens já emitidas. Essa medida valerá, inicialmente, por 15 dias, quando será feita uma nova análise.



Foto: Reprodução

“Além disso, estamos reforçando a higienização da nossa sede, providenciando mais materiais de limpeza e higiene pessoal, bem como orientando os servidores a tomarem medidas preventivas em consonância com as recomendações da Fundação Municipal de Saúde (FMS)”, disse Nonato Moura, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos.

O gestor esclarece ainda que, no caso de haver confirmação de casos do novo coronavírus em Teresina, os servidores com mais de 60 anos e aqueles que compõem o grupo de risco, como pessoas com doenças crônicas, deverão exercer suas atribuições em “home office”, conforme orientações de seu superior imediato com autorização do Chefe do Órgão/Secretaria no qual está lotado.

A Sema informa ainda que o evento em homenagem ao Dia da Mulher, que aconteceria na sexta-feira (20), também foi cancelado por precaução.

Natanael Souza, do Jornal O Dia