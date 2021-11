Prova de Vida: Piauí Prev alerta para cancelamento do benefício

Após o bloqueio de contracheque de 6.323 segurados do Governo do Piauí devido a não realizada da Prova de Vida, o alerta agora é para o cancelamento do benefício de aposentados e pensionistas. O presidente da Piauí Prev, Ricardo Pontes, afirmou que após seis meses serão abertos processos administrativos para o cancelamento do benefício.

“Pedimos e alertamos que todos que ainda não fizeram, façam, porque a própria legislação previdenciária determina que passados seis meses do bloqueio e da suspensão do seu benefício pela não realização da Prova de Vida iremos abrir um processo individual para cancelar definitivamente aquela aposentaria ou pensão”, explicou à O Dia Tv.

A Prova de Vida teve início do mês de junho e seguiu até o mês de outubro, quando teve o prazo final prorrogado. Os beneficiários que não realizaram o procedimento tiveram o contracheque bloqueado e não receberão o vencimento no próximo dia 30 de novembro.

Ricardo Pontes pontuou que a regularização do benefício pode ser realizado pelo aplicativo Meu RPPS. “A forma de regularizar o benefício é também pelo aplicativo. Vamos estar acompanhando todos os dias aqueles que fizeram. Vamos fazer uma nova folha, reenviar para o banco para que haja o desbloqueio e o crédito do seu pagamento”, disse. Ele acrescenta que após o procedimento, o pagamento é normalizado em um prazo de cinco dias úteis.

Como fazer

Após baixar e instalar o aplicativos no celular, o segurado deverá cadastrar-se e criar uma senha de acesso, informando alguns dados preliminares a fim de garantir a segurança. Logo em seguida deverá acessar o menu referente à prova de vida, na tela inicial, e seguir os passos solicitados: enviar fotografia de um documento de identidade oficial (frente e verso), registrar uma captura de movimento através da câmera do celular e, por fim, tirar uma selfie (autorretrato) e enviar. A comprovação digital será realizada por meio da validação da biometria facial, devendo o beneficiário acompanhar o resultado por meio do próprio aplicativo.

