Prova de vida digital já foi realizada por mais de 9 mil segurados no Piauí

A prova de vida para servidores inativos, militares da reserva e pensionistas do estado do Piauí já foi realizada por mais de nove mil segurados desde o início do mês de julho, aponta um levantamento da Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev) divulgado nesta terça-feira (27).

O Programa Prova de Vida 2021 é realizado de forma digital neste ano de 2021 como medida para evitar aglomeração por conta da Covid-19. O cadastro obrigatório teve início do início deste mês e segue até o mês de setembro.

“É por meio dele que o Governo do Estado sabe se o inativo ou pensionista está vivo, já que estes beneficiários, por não estarem em atividade, não possuem contato rotineiro com a nossa Secretaria, órgão responsável pela gestão dos servidores ativos”, explica a Secretária Estadual de Administração e Previdência, Ariane Benigno, sobre a necessidade do procedimento.

Como fazer a prova de vida digital

Para realizar a prova de vida e continuar com seus benefícios a que tem direito, o segurado deve baixar o aplicativo “Meu RPPS” na loja de aplicativos de seu celular ou tablet e realizar o cadastro indicado, seguindo todas as etapas e orientações do app. Todos os ex-servidores, civis e militares, que não estão na ativa e os pensionistas devem fazer a prova de vida.

Caso o usuário não consiga fazer a prova de vida pelo aplicativo, deve entrar em contato com a PiauíPrev pelo número do WhatsApp 86 99498-8195 ou enviar um e-mail para [email protected] É importante lembrar que a realização do cadastro deve respeitar um cronograma determinado pela data de nascimento do servidor inativo, determinado pela PiauiPrev. Este calendário vai até setembro/21.

Com informações da PiauíPrev

