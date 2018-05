Protesto no Terminal de Petróleo tem confusão entre policiais e manifestantes

Por: Cícero Portela (da redação) e Nathalia Amaral (do local)





Atualização às 16h30 - Manifestantes barram combustível para ambulâncias de dois hospitais

Pouco depois das 16 horas, a Polícia Militar solicitou que os manifestantes liberassem a saída de um caminhão-tanque em caráter emergencial, pois as ambulâncias de dois hospitais estão sem combustíveis - um em Teresina e outro em Piripiri.

Alguns dos manifestantes concordaram em liberar a saída de um veículo, mas outros discordaram, alegando que "se um sair, todos vão sair". Depois de um bate-poca, os manifestantes decidiram não liberar a passagem do caminhão.

Os manifestantes receberam ofícios assinados pelas direções do hospital Unimed Teresina e do Hospital Regional Chagas Rodrigues, de Piripiri.

Atualização às 16h - "Desocupação ocorrerá de qualquer forma ainda nesta segunda", diz coronel

Por volta das 15h50, a tenente-coronel Júlia Beatriz informou que os manifestantes formaram uma comissão para dialogar com a Polícia Militar em busca de um acordo.

A oficial ressalta que a desocupação do local acontecerá de qualquer forma ainda nesta segunda-feira, mesmo que o grupo de manifestantes não chegue a um consenso com os policiais.

Policiais rodoviários federais, militares e até civis foram até o Terminal de Petróleo para garantir a ordem durante protesto. Alguns dos manifestantes pedem "intervenção militar já". Se eles não deixarem o local nas próximas horas, Forças Armadas vão intervir (Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

"Eles montaram uma comissão e vieram nos procurar. Pediram que alguém pudesse ouvi-los. Então, o ponto positivo é que se abriu um canal de negociação que não existia, com essas pessoas que estão aqui hoje. Eles não apresentaram nenhuma reivindicação. Só pediram que alguém do governo pudesse ouvi-los. E eu espero que agora a gente possa ter uma solução pacífica, no sentido de dar a garantia de todos os direitos serem efetivados", afirmou.

Por volta das 16 horas, a coronel Júlia pediu novamente que os manifestantes se retirassem, mas o grupo se recusa a sair. Eles pedem que um dos secretários ou um representante do Governo vá até o terminal de petróleo para negociar com as pessoas que estão aqui



"A determinação é liberar. Essa não tem volta não retrocede. A forma como isso vai acontecer é que a gente está trabalhando", afirmou Júlia Beatriz.

Notícia original

Uma grande quantidade de policiais rodoviários federais, policiais civis e militares está no Terminal de Petróleo de Teresina tentando dispersar os manifestantes que aderiram à greve dos caminhoneiros. O bloqueio do local acontece desde a última quinta-feira (23), impedindo que caminhões-tanque retirem combustível do local para levar aos postos da cidade.

Manifestantes que pedem "intervenção militar já" devem ser dispersados por militares a qualquer momento (Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

Por volta das 14h30, pelo menos cinco ônibus chegaram ao local. No entanto, a PRF não permitiu que os veículos parassem no terminal, e os motoristas foram orientados a deixar o local. Alguns dos veículos foram multados pelos policiais rodoviários.

A reportagem d'O DIA apurou que os ônibus foram levados ao local por manifestantes com o intuito de dificultar ainda mais a entrada e saída de caminhões-tanque do Terminal de Petróleo. Diferente do que foi informado inicialmente, os veículos não estavam com passageiros. Cerca de cem pessoas participam do protesto.

Quando os ônibus chegaram, houve um princípio de confusão entre policiais e manifestantes que já estavam no terminal (veja nos vídeos a seguir).







Protesto em frente ao Terminal de Petróleo deixou postos de Teresina sem combustível (Foto: Nathalia Amaral / O DIA)



A tenente-coronel Júlia Beatriz, coordenadora de Gerenciamento de Crises e Direitos Humanos da Polícia Militar, afirma que já negociou com os manifestantes que estavam no terminal pela manhã, e houve um consenso no sentido de encerrar o protesto no local. No entanto, à tarde novos manifestantes chegaram e mantiveram a barreira.

"Essas pessoas [que chegaram agora] nunca tinham aparecido aqui. Fica difícil de trabalhar, porque a gente não sabe nem o que eles querem. Não tem uma pauta, não tem uma pessoa que venha conversar com a gente, não tem nada. Cada um fala por si. Eles se intitulam povo e a gente está aqui justamente por isso. Mas não há nenhum foco [entre os manifestantes]", afirma Júlia Beatriz.





A coronel acrescentou que a Polícia Militar está no local apenas para garantir a ordem, e que o trabalho de desocupação deve ser realizado pelas Forças Armadas, o que, segundo ela, pode acontecer a qualquer momento.

Alguns postos da cidade receberam caminhões com combustíveis nesta segunda-feira, e filas quilométricas de veículos se formaram.







