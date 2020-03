Protesto de motoristas de aplicativo pede redução do ICMS sobre combustíveis

Um protesto de motoristas por aplicativos causou lentidão em ruas da região central de Teresina nesta terça-feira (10). Uma das vias afetadas foi a Avenida Frei Serafim na altura do cruzamento com a rua Arlindo Nogueira. Segundo os organizadores do ato, o principal motivo da reivindicação é redução Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis comercializados na Capital.



Foto: Reprodução Redes Sociais.

“É um absurdo o tanto que a gente paga de imposto. Só o Estado toma 31% do imposto de um litro de combustível aqui em Teresina e o Governo Federal 13,5%. É inaceitável 43% de imposto sobre 1 litro de combustível. Então a gente pede pra você governador, baixe o ICMS, você está massacrando o seu povo. Eu acho que temos como pagar menos. Somos o um dos Estados mais pobres da federação, mas pagamos o combustível mais caro do Nordeste”, disse Francisco, um dos organizadores.

Em carreata, os manifestantes pararam os seus veículos na Avenida Frei Serafim, gerando lentidão no trânsito, mas sem necessidade de interdição. Os motoristas afirmaram que só saíram do local quando fossem ouvidos pelo governador do Piauí, Wellington Dias.

Manifestantes se concentram em frente ao Palácio de Karnak. Foto: Reprodução Internet.

Um motorista que não quis se identificar disse que a segurança e incidência de multas de trânsito também são pautas levantadas pelos manifestantes.

“Estamos cansados de sermos roubados, tanto dentro dos nossos carros como fora deles. Às vezes você deixa de estar com a sua família, trabalha 15h por dia transportando a população e um guarda, por você encostar em um aeroporto, de caneta te levar R$ 300 – dinheiro esse que você vai trabalhar uma semana inteira – doí no bolso. Então quando eles (guardas) me tiram uma multa, eles estão tirando o leite do meu filho em casa para bancar a linhas de poderes como esse”, conta.

Outro ponto reivindicado pela categoria são os pontos de embarque e desembarque. “São pontos como a rodoviária de Teresina, aeroporto e Shopping da Cidade. Todos esses lugares a gente não pode passar mais do que três minutos, se não somos multados. Isso é um absurdo. A gente mal chega nesses locais e tem guardas apontando pra gente. Às vezes nem respeitam o tempo que temos”, conta.

Os organizadores informaram ao PortalODia.com, que cerca de 200 veículos e mais 30 pedestres participam da manifestação. Agentes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal acompanham os manifestantes.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Governo, mas recebeu a informação de que estão sendo levantadas as reivindicações para posterior posicionamento. O espaço permanece aberto para o esclarecimento.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia