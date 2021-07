Promoção Energia em Dia: Equatorial divulga nome do ganhador do prêmio de R$ 37 mil reais

Após um ano de promoção, com muitas histórias para contar, a promoção Energia em Dia, da Equatorial Piauí, chegou ao final neste mês de junho de 2021 para celebrar o seu último sorteio, com o grande prêmio de 37 mil reais e mais diversos prêmios.

Nesse primeiro ano da promoção no Piauí, clientes de 26 municípios, de norte a sul, foram contemplados com a promoção Energia em Dia. Além da capital, as cidades de Joaquim pires, Socorro do Piauí, Jacobina do Piauí, Parnaíba, Nazária, Jurema, Colônia do Gurgueia, São Raimundo Nonato, Beneditinos, Lagoa do Piauí, José de Freitas, Miguel Alves, Batalha, Campinas do Piauí, Cristino Castro, Dom Inocêncio, Cocal, Altos, São Pedro do Piauí, Valença do Piauí, Floriano, Palmeirais, Nazária do Piauí, Dom Expedito Lopes e Luzilândia tiveram ganhadores ao longo dos 12 meses da promoção, que distribuiu mais de R$ 451 mil reais, em 68 prêmios.



Foto: Divulgação/Equatorial Piauí

Após apuração dos números da sorte por meio do resultado da Lotomania realizado no dia 08 de junho de 2021 e, auditoria dos contemplados, a Equatorial apresenta o ganhador do grande prêmio final, no valor de R$ 37 mil reais, e mais 04 clientes contemplados com o último sorteio. Dois faturaram o valor mensal de R$ 500,00 para compras em supermercados por um ano e dois receberão o bônus mensal de R$ 250,00 para pagar a conta de energia por um ano.

Confira abaixo os nomes, números da sorte e municípios dos clientes contemplados pela promoção no último sorteio :

ERASMO DE SOUSA VELOSO – Nº da sorte – 5336540 – Parnaíba – Prêmio final de R$ 37.000 reais

ANSELMO ALVES DE MACEDO – Nº da sorte 5336532 – Floriano - Bônus de R$ 500 reais em supermercado por 01 ano

NILMAR VIEIRA DO NASCIMENTO – Nº da sorte 5336527 – Nazaré do Piauí - Bônus de R$ 500 reais em supermercado por 01 ano

FRANCISCO APOLINARIO DOS SANTO – Nº da sorte 5336575 – Dom Expedito Lopes - - Bônus mensal R$ 250,00 para pagar a fatura.

LUCIANE MARQUES DE SOUSA– Nº da sorte 5336512 – Teresina - - Bônus mensal R$ 250,00 para pagar a fatura.

As inscrições na promoção foram finalizadas no dia 08 de junho e mais de 194 mil clientes se cadastraram em todo o Piauí.

“Entendemos que a pandemia tem impactado na vida de todos e apostamos nessa promoção para, de alguma forma, contribuir com nossos clientes. Até o fim da promoção, quase 194 mil cadastros já foram realizados no Piauí. Isso mostra que os piauienses entenderam e acreditaram no nosso propósito, que é também reconhecer os clientes que pagam as faturas em dia e abraçaram a promoção”, afirma Luiz Carlos Cardoso, Gerente de Relacionamento da Equatorial Piauí.

A promoção Energia em Dia foi autorizada pelo SECAP nº 04.008156/2020. Para mais informações sobre os sorteios e resultados, acesse o site da distribuidora ou confira a divulgação do resultado final nas redes sociais da Equatorial Piauí.

Compartilhar no

Equatorial Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!